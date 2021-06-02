«Доволен отношением футболистов»: Черчесов о выводах из матча с Польшей, схеме игры и формировании состава на Евро-2020

Отсутствие ряда футболистов в заявке на контрольный матч с Польшей не означает, что они не поедут на Евро-2020. Об этом заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. По его словам, все вызванные игроки продолжат тренироваться с командой. Специалист также объяснил замену защитника Андрея Семёнова на Игоря Дивеева в перерыве и похвалил подопечных за отношение к игре и реакцию на пропущенный мяч.

— Как вы оцениваете сегодняшний матч и его результат? Понравилось ли вам качество игры?

— Думаю, понятно, что мы хотим выиграть любую встречу. Пропустили на первых же минутах, но от своей игры не стали отходить, завладели инициативой, забили красивый ответный гол, имели несколько моментов, которые могли завершить, но не всё удалось. По большому счёту доволен отношением футболистов к игре, тем, что после десяти дней сложных тренировок команда действовала компактно. Разумеется, были и качественные моменты, когда мы владели преимуществом, и пятиминутки, когда отдавали инициативу. А так всё, что планировали, сборная выполнила. Мы сделали шесть замен, состоялся дебют Матвея Сафонова.

— Как вы себя чувствуете в Польше, что скажете об игре соперника? Стал ли для вас сюрпризом гол, забитый в самом начале?

— Я не видел этого гола, потому что отвернулся. Ничего не могу сказать, потом посмотрю и спокойно оценю. Что касается того, как нас здесь встретили, то в Польше я чувствую себя хорошо. Сейчас давал интервью, и болельщики меня поприветствовали, было приятно. Но я не могу оценивать соперника, не совсем корректно отвечать на этот вопрос. Мой коллега сам расскажет, какой у него был план игры, какие требования к подопечным. Мы знаем, что Польша всегда была добротной командой. По разным причинам сегодня несколько игроков у них не вышли на поле, поэтому силу сборной по этому матчу оценивать нельзя.

Теперь ждём их команду в Санкт-Петербурге, где ей также предстоит провести свои матчи в рамках Евро-2020. Надеюсь, и полякам, и нам этот город принесёт удачу.

— Что самое главное можно вынести из сегодняшнего матча? Какие могут последовать изменения в игровом плане и в составе перед вторым контрольным матчем со сборной Болгарии?

— Самое главное, что никто не травмирован, посмотрим, что будет завтра. Сегодня обошлось без повреждений, и это самое главное. Отношение к игре и реакция на первый пропущенный гол — это те уроки, которые мы спокойно можем вынести из этой встречи. Мы выполнили всё, что хотели, играли в хорошем и основательном темпе. Но стоит помнить, что на чемпионате Европы темп будет ещё выше.

— Можно ли говорить о том, что ромб станет основной схемой сборной России на чемпионате Европы?

— Сегодня мы играли против определённого соперника с конкретной игровой системой и знали, к чему готовиться. И использовать ромб против такой схемы было правильным решением. Как будем играть дальше? Сначала нас ждёт матч с Болгарией, на него также выберем определённую схему, которая не обязательно будет совпадать с тем, что было сегодня.

— В заявке не оказалось защитника Романа Евгеньева и вратаря Андрея Лунёва. Означает ли это, что их не стоит ждать на Евро-2020?

— Вы ещё забыли про Даниила Фомина, который тоже сегодня не был заявлен, но это ни о чём не говорит. Нам ещё предстоит решить, кто будет в окончательном списке.

— Для себя уже очертили список из 26 футболистов, которые поедут на Евро, или ещё есть время, чтобы подумать?

— Думать нам осталось 52 минуты… Я повторю: сегодня мы действительно подаём заявку, но до 12 июня любая национальная команда может использовать замену в том случае, если игрок получит травму или заболеет коронавирусом. Я уже говорил, но повторю снова: все, кто сейчас с нами, будут тренироваться и дальше. Кстати, у Ильи Самошникова сегодня на МРТ выявлено повреждение, поэтому ему потребуется неделя на восстановление. Будем думать.

— Полузащитники Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин визуально выглядели более свежими и подвижными по сравнению с Магомедом Оздоевым и Алексеем Миранчуком. Как вы оцениваете их действия?

— Фамилии сейчас обсуждать не буду. Но быть свежим и быть полезным — разные вещи. Видите, я тоже свежий, но сегодня на поле не был полезным.

— Почему вы приняли решение в перерыве заменить Андрея Семёнова на Игоря Дивеева, хотя не он, а Георгий Джикия допустил ошибку, которая могла привести ко второму взятию ворот?

— Могу дать короткий ответ — жёлтая карточка.

— Какая тройка футболистов оборонительной линии понравилась вам больше — Семёнов, Джикия, Кудряшов в первом тайме или Кудряшов, Дивеев, Джикия во втором?

— Сейчас надо спокойно проанализировать игру, посмотреть и оценить на свежую голову, потому что, если поторопиться, возможно, сработают эмоции. Поэтому здесь не буду ничего оценивать, да и никогда этого не делаю. Футболисты должны услышать первыми, какие просчёты у них были или что они сделали хорошо. На этот вопрос ответа у меня нет. Даже если бы был, я бы не ответил.