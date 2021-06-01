Сборные России и Польши по футболу сыграли вничью в контрольном матче
- РИА Новости
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Встреча, прошедшая на стадионе «Мейски» во Вроцлаве, завершилась со счётом 1:1.
Польша забила первой. Уже на четвёртой минуте отличился Якуб Шверчок, которому ассистировал Пшемыслав Франковски.
Россия ответила голом Вячеслава Караваева, забившего на 20-й минуте с передачи Александра Головина.
В рамках подготовки к Евро-2020 российская команда проведёт ещё один матч — 5 июня на своём поле сыграет с Болгарией.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.