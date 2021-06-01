Контрольная проверка: сборная России по футболу играет вничью с Польшей в товарищеском матче

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Карен Саркисян
Сборная России проводит первый из двух контрольных матчей в преддверии чемпионата Европы по футболу. Подопечные Станислава Черчесова встречаются с командой Польши на стадионе «Мейски» во Вроцлаве. Из-за небольших повреждений игру пропустят защитник Марио Фернандес и хавбек Денис Черышев. RT ведёт текстовую трансляцию.
Контрольная проверка: сборная России по футболу играет вничью с Польшей в товарищеском матче
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня
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  • 01 июня 2021

    Шверчок попадает в перекладину! Навешивал с левого фланга нападающий сборной Польши и мяч чуть было не оказался в сетке ворот. И тут же ответ российских игроков. Заблокировали удар Кудряшова! (31')

  • Ведёт игру сборной России Головин. Постоянно находится в движении полузащитник «Монако». Как следствие, больше всего нарушают правила против него. (30')

  • Опасный удар по воротам сборной России! Матеуш Клих пробил выше перекладины! За минуту до этого Андрей Семёнов грубо сыграл против соперника в центре поля и получил заслуженную жёлтую карточку. (27')

  • Воодушевились российские футболисты после забитого мяча. Прессингуют на чужой половине поля и заставляют ошибаться соперника. (24')

  • Гол! Сборная России сравнивает счёт! Александр Головин выполнил блестящую передачу в штрафную, которую замкнул Вячеслав Караваев! (20')

  • 50 на 50 владение мячом. Поляки после забитого гола отдали инициативу сборной России. Но пока отечественным футболистам не удаётся создать опасносный момент у ворот Лукаша Фабиански. Артём Дзюба полностью выключен из игры. (18')

  • Заметно отсутствие на поле Марио Фернандеса. Правый фланг сборной России сегодня кажется менее активным. Большинство атак национальной команды проходит через левый фланг. (15')

  • Игроки сборной России предприняли первую попытку позиционной атаки. Традиционно активен в центре поля Головин. Но пока без ударов по воротам. (11')

  • Задумчив Станислав Черчесов на первых минутах игры. Видно, что тренер национальной команды недоволен действиями своих подопечных. Соперник ведёт в счёте, контролирует мяч и очень активен в прессинге. (8')

  • Гол. Сборная Польши открывает счёт в матче — 1:0. Автором забитого мяча стал Якуб Шверчок. Отметим, что это первый гол нападающего за национальную команду. (4')

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