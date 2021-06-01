Контрольная проверка: сборная России по футболу играет вничью с Польшей в товарищеском матче

Сборная России проводит первый из двух контрольных матчей в преддверии чемпионата Европы по футболу. Подопечные Станислава Черчесова встречаются с командой Польши на стадионе «Мейски» во Вроцлаве. Из-за небольших повреждений игру пропустят защитник Марио Фернандес и хавбек Денис Черышев. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

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