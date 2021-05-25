Мечта Мостового о топ-чемпионатах и шутка Дзюбы о Соболеве: как сборная России готовится к Евро-2020 в Австрии

Нападающий сборной России Антон Заболотный вернулся в общую группу, а защитник Марио Фернандес и хавбек Андрей Мостовой продолжили работать по индивидуальной программе. Игрок «Зенита» выразил надежду, что в скором времени здоровье позволит ему присоединиться к партнёрам, и рассказал о значимости нынешнего сбора для дальнейшей карьеры. На вопросы журналистов ответил и нападающий Артём Дзюба. Он сравнил атмосферу в нынешней команде с той, что была перед ЧМ-2018, и пошутил над партнёром по атакующей линии Александром Соболевым.

«Чувствуется огромная ответственность»

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы 2020 года, а также предваряющим его контрольным матчам с Польшей и Болгарией. По сравнению с предыдущими днями сборов в общую группу вернулся нападающий ЦСКА Антон Заболотный, который, однако, провёл вторую часть занятия отдельно от остальных футболистов. По индивидуальной программе в тренажёрном зале продолжили работать защитник красно-синих Марио Фернандес и полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, которые имеют незначительные проблемы со здоровьем.

Андрей Мостовой и Марио Фернандес занимаются по индивидуальной программе pic.twitter.com/VDA4KqNNiq — Сборная России (@TeamRussia) May 24, 2021

В понедельник на базу в австрийском Нойштифте прибыл полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. В субботу он принял участие в матче заключительного тура чемпионата Испании с «Уэской», выйдя на замену на 77-й минуте. Ожидается, что уже во вторник к партнёрам по сборной присоединятся и другие легионеры — хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук и полузащитник «Монако» Александр Головин.

После тренировки Мостовой рассказал о своём физическом состоянии. По его словам, он продолжает проходить необходимые медицинские процедуры и принимать лекарства, но уже идёт на поправку и надеется через несколько дней вернуться в общую группу.

«Главное, что всё идёт на пользу. С каждым днём лучше и лучше. Чувствуется огромная ответственность, хочется побыстрее выйти на поле. Вижу, как ребята трудятся и выполняют тяжёлую работу. У меня тоже есть работа, но не такая. Сейчас идёт закладка фундамента, а я её немного пропускаю», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В настоящий момент игрок проводит больше всего времени с Фернандесом, вместе с которым работает по индивидуальной программе. Языковой барьер не мешает футболистам, так как защитник может объясняться на русском, а полузащитник знает несколько слов на португальском языке.

Мостовой отметил, что нынешний вызов в сборную имеет для него особое значение, так как он прибавил во второй половине сезона и заслужил право побороться за место в итоговой заявке на турнир. Он также мечтает уехать в один из ведущих чемпионатов по примеру знаменитого однофамильца Александра Мостового.

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«У нас было совместное интервью. Можно сказать, что мы знакомы, но лично не виделись. Стараюсь не слушать аналитику, не всегда там всё хорошо говорят. У каждого футболиста есть мечта о Европе, спросите любого. Сейчас как раз самое время для этого», — добавил он.

Подводя итоги завершившегося сезона, он признал, что у «Зенита» были как взлёты, так и болезненные падения. К первым он причислил чемпионство, ко вторым — выступление в Лиге чемпионов, где подопечные Сергея Семака заняли последнее место в группе, набрав лишь одно очко.

В начале мая Мостовой продлил контракт с «Зенитом» до окончания сезона-2023/24. По этому поводу его одноклубник Магомед Оздоев пошутил, что теперь полузащитнику придётся вести всю команду в Макдоналдс.

«Не часто его посещаю, но бывает. Не знаю, почему Магомед так написал. Александр Медведев всё ходил и говорил про ресторан, но у нас что-то не получилось. Вот Магомед и сказал: «Давай хоть в Макдоналдс нас своди». Мне кажется, что у меня не было варианта с арендой. Так сложилось, и даже неплохо. Может, времени было не так много, но всё, что мне давали, я использовал по максимуму», — заключил Мостовой.

«Мы настроены пахать и пахать»

Помимо Мостового с журналистами в понедельник пообщался и один из лидеров национальной команды Артём Дзюба. На правах одного из самых опытных игроков он сравнил текущее положение в сборной с тем, что было в 2018 году перед домашним чемпионатом мира. По его мнению, сила нынешнего более молодого состава заключается в его физическом состоянии, а также дисциплине. При этом три года назад сборную окружало значительно больше негатива.

«Всё будет зависеть от результатов. У нас люди так относятся к футболу и футболистам, что всегда чем-то недовольны. Мы готовимся — и знаем к чему. Сюда приехали пахать, два дня были тяжёлые. Поскорее бы этот период закончился и мы вернулись в Москву. У всех своё мнение, пусть каждый останется при нём. Сейчас готовимся, смотрим на себя, настроены пахать и пахать», — пояснил нападающий.

Он подчеркнул, что стоит различать конструктивную критику и мнение людей, которые пытаются задеть игроков, хотя сами не разбираются в футболе.

«Есть блогеры, которые смотрят футбол из космоса. Это всё равно, что ко мне придёт сантехник, а я ему буду рассказывать, как крутить. Он скажет: «Сделай сам». Я ему отвечу: «Окей, делай». Блогеры только и говорят. Они популярны, а есть те люди, которые разбираются», — сказал Дзюба.

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Свои задачи на чемпионате Европы есть и у самого форварда. Он планирует продемонстрировать наиболее надёжную игру и доказать, что ему не зря доверили капитанскую повязку.

«Сейчас я чувствую себя комфортнее, чем в 2018-м. С другой стороны, по тому турниру помню, как всё резко разворачивается. Моя задача — хорошо подготовиться, никого не подпустить в плане конкуренции, доказать себе и команде, что на меня можно положиться. Никакой расслабленности у меня нет», — заверил Дзюба.

Не обошлось и без юмористических высказываний. Сначала нападающий «Зенита» пошутил над своим партнёром по атакующей линии Александром Соболевым, а затем ответил на слова защитника Игоря Дивеева, который сравнил его с нападающим будущего соперника россиян — сборной Бельгии — Ромелу Лукаку.

«Вчера с Соболевым играли в «кто больше забьёт в пустые ворота». Играли на кувырки. Саша несолидный, не до конца, но покувыркался. С самокритикой у него так себе, но хороший парень. Всячески стараюсь подзагореть, чтобы быть похожим на Лукаку. Всё для Игоря делаю, чтобы он подумал, что я — это он. Полностью на этом сфокусировался, чтобы Дивеев думал, что он рядом с Ромелу», — пошутил Дзюба.