«Работа интенсивная и тяжёлая»: сборная России провела вторую тренировку на базе в Новогорске перед Евро-2020

Сборная России по футболу провела вторую тренировку в рамках подготовки к чемпионату Европы. Все 27 игроков занимались в общей группе, хотя нападающему «Сочи» Антону Заболотному пришлось работать с некоторыми ограничениями из-за повреждения мышц таза. Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал, как в команде приняли новичков, а полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признался, что первое время немного волновался и даже обращался на «вы» к Юрию Жиркову.

«У большинства высокий уровень антител»

Сборная России провела вторую тренировку на подмосковной базе в Новогорске в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Занятие началось с бегового теста в 11:30 мск. Кроме того, медицинский штаб провёл измерения параметров спортсменов и необходимые тестирования, чтобы проанализировать их состояние и сравнить результаты с предыдущими показателями.

«Потихонечку всех подведём. Главный тренер сказал, что ключевым моментом является не форсирование, а то, что ребята смогли полноценно подготовиться с минимальным количеством повреждений», — приводит слова главного врача сборной России Эдуарда Безуглова «Чемпионат».

Все 27 футболистов занимались в общей группе. С некоторыми ограничениями тренировался лишь нападающий «Сочи» Антон Заболотный, получивший повреждение мышц таза. При этом Безуглов подтвердил слова Станисава Черчесова, что состояние полузащитника ЦСКА Максима Мухина и вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова не вызывает опасений у медицинского штаба.

«У Мухина речь шла о воспалении сухожилия. Сейчас проблем нет. У Сафонова был рецидив. Сейчас уже не ожидаем неприятностей. Его здоровью ничего не угрожает, рецидива быть не должно. К сожалению, Сослан Джанаев пропускает сбор из-за травмы. Он восстанавливается, всё под нашим контролем. Ничего не мешает ему тренироваться с «Сочи», но к сборной он присоединиться не сможет», — цитирует Безуглова «Спорт-Экспресс».

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Специалист также заверил, что медицинский штаб находится в постоянном контакте с клубами. Врачи положительно оценивают форму всех футболистов, включая тех, кто находится в резервном списке и не присутствует в Новогорске.

Сборы национальных команд, как и предстоящий Евро-2020, сопряжены со строгими ограничениями в связи с пандемией коронавируса. В частности, футболистам предстоит пройти несколько тестов перед турниром и после каждого матча.

«Несколько дней назад получили протокол из Российского футбольного союза (РФС), в котором чётко прописаны действия по результатам тестов на COVID-19. Мы отправим в УЕФА сведения о всех футболистах, которые переболели, об уровне антител. Надеемся, кого-то сможем освободить от ПЦР-тестов. Вакцинация не освобождает от сдачи тестов. Часть ребят переболели, кто-то делал прививку, поэтому у большинства высокий уровень антител», — добавил Безуглов.

Уже в субботу, 22 мая, подопечные Станислава Черчесова вылетят в Австрию, чтобы продолжить сборы на базе в Нойштифте, которые продлятся до 31 мая. Там же к ним присоединятся игроки, выступающие в европейских чемпионатах, — Александр Головин, Алексей Миранчук и Денис Черышев.

«Тут совсем другой уровень»

В отличие от остальных легионеров, защитник турецкого «Антальяспора» Фёдор Кудряшов присоединился к сборной накануне. Он также тренировался с ограничениями, однако это связано с его участием в финале Кубка Турции. Футболист рассказал, что находится в хорошей форме и не боится предстоящей тяжёлой работы.

«Все это понимают и готовы. Итог будет хороший. С течением времени это всё стало частью работы, так что для нас привычно. Бип-тест не тяжёлый, он больше информирует тренерский штаб о нашем состоянии. Благодарен, что Станислав Саламович дал мне немного отдохнуть. Я отвлёкся от клубных дел, сконцентрирован на сборной», — рассказал Кудряшов.

По признанию защитника, окончание сезона в Турции для него действительно получилось неудачным. Несмотря на это, он намерен сосредоточиться на сборах и планирует обсуждать своё будущее лишь после чемпионата Европы.

«Концовка сезона была смазана, особенно после мартовских игр сборной, когда вернулся. Сам чувствовал, что где-то что-то потерял, да и финал Кубка проиграли. Почему загоревший? Не отдыхал, просто в Анталье хорошая погода в последнее время. Хочешь не хочешь — но загоришь», — добавил защитник.

Многие футболисты отмечают тёплую атмосферу, царящую в стане сборной России. Кудряшов подчеркнул, что нынешние сборы не стали исключением: «старожилы» команды хорошо приняли новичков — Мухина и полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. По его словам, во многом это заслуга главного тренера.

«У нас все ребята общительные, отличный коллектив. Новые люди не испытывают дискомфорта. Никто отдельно из молодых не держится. Даже Станислав Саламович подметил вчера, чтобы такого не было. Раньше было, что молодые как-то обособленно держались, это не слишком правильно. Над кем взял шефство? Только над собой. Но если отвечать, то, скорее всего, над Андреем Мостовым. Я не один такой, кто давно в сборной. Возможно, к другим молодые подходили и что-то спрашивали. Но главное, чего нельзя делать молодым в сборной, — тренироваться спустя рукава», — отметил Кудряшов.

Его слова подтвердил и Захарян. Он признался, что уже успел оценить чувство юмора нападающего Артёма Дзюбы, который лично поздравил его с вызовом.

«Я очень горд появлением в сборной. Это мечта, тем более перед чемпионатом Европы. С Черчесовым лично ещё не говорил, но мы понимаем, что надо подойти к матчам в оптимальной форме, мы ответственно готовимся. Спокойно расцениваю перемены в жизни — это футбол. Показываешь хорошую игру — и всё идёт вверх. Это моя профессия, и я к этому отношусь спокойно. Старшие ребята приняли отлично: все поздравили с вызовом, в сборной очень хороший коллектив. Сначала немного волновался: как всё пройдёт? С Жирковым был на «вы», но в процессе работы перешли на «ты», — вспомнил Захарян.

Кроме того, он отметил высокий уровень тренировок под руководством Черчесова.

«Тут совсем другой уровень — всё быстро, интенсивно. Я стараюсь адаптироваться, пока здесь только второй день. Но через время, думаю, буду на таком же уровне. Спустя рукава никто не тренируется, а я тем более — я молодой, и мне надо работать в два раза больше. Работа интенсивная и тяжёлая», — пояснил Захарян.

Полузащитник также отметил, что высоко ценит возможность провести сборы с национальной командой.

«Я считаю, что вызов — это большой опыт. Если даже не попаду, я тут буду десять дней. Пойму уровень и что тут требуют. Что касается попадания, почему нет? Я буду работать, а тренерский штаб решит», — заключил Захарян.