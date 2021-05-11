«Как и Миранчук, Захарян — разноплановый футболист»: Черчесов о составе сборной, триумфе «Зенита» и отказе Акинфеева

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов выглядел не столь ярко в последних матчах РПЛ, поэтому тренерский штаб сборной России предпочёл ему Артёма Дзюбу, Александра Соболева и Антона Заболотного. Об этом заявил Станислав Черчесов после обнародования расширенного состава на чемпионат Европы 2020 года. По его словам, все три форварда выполняют разные функции, несмотря на схожие физические данные. Специалист также объяснил отсутствие Маринато Гилерме, прокомментировал третье чемпионство «Зенита» подряд и рассказал о разговоре с Игорем Акинфеевым.

— У скольких футболистов есть антитела к COVID-19? Учитывался ли это фактор при определении состава?

— Я не могу точно ответить на этот вопрос, надо обратиться к главному врачу сборной Эдуарду Безуглову. Но этот фактор не учитывался. Насколько я понимаю, уже поздно прививаться, так как между уколами должно пройти три недели. Но с другой стороны, большой процент вызванных игроков уже переболел, что для нас хорошо. Надеемся, что этот неприятный момент пройдёт мимо нас.

— Насколько упростит подготовку к турниру расширение квоты до 26 человек?

— Конечно, она неслучайна: во время отборочных матчей Лиги наций каждая сборная в том или ином виде столкнулась с коронавирусом. Иногда заменить выбывших может быть попросту некем. С точки зрения тренировочного процесса это немного некомфортно, потому что на поле будет достаточно много игроков. Но с другой стороны, это необходимость. Стоит помнить, что из 26 игроков трое — легионеры Александр Головин, Алексей Миранчук и Денис Черышев, которые прибудут в расположение только 25 мая. За это время что-то может поменяться, кому-то будем давать отдыхать. Будем решать исходя из ситуации.

— Не боитесь, что у них возникнут проблемы при перелёте в связи с ограничениями?

— Это не проблемы, а скорее, рабочие моменты, которые надо оговаривать с клубами, тем более что на момент их возвращения чемпионаты уже закончатся и они будут иметь возможность заранее выбрать рейсы. Уверен, что всё обойдётся, учитывая, что все три футболиста уже переболели коронавирусом.

— Есть ли понимание, в каком состоянии находится Черышев?

— После травмы он постоянно тренируется, в нескольких матчах выходил на поле в стартовом составе. Для нас это очень важно, так как игрокам такого уровня необходимо находиться в тонусе. Мы знаем, как его готовить, и ждём его на сборе.

— В то же время Головин стал вновь всё чаще оказываться на скамейке запасных.

— До болезни он постоянно выходил в стартовом составе и забивал, потом выбыл из строя из-за коронвируса. Но положительным моментом является то, что болезнь протекала практически без симптомов. Он в хорошем состоянии.

— С Миранчуком аналогичная ситуация?

— Миранчук присутствовал на прошлом сборе. В моём понимании, переход в «Аталанту» — лучшее, что с ним произошло. Он меняется в хорошую сторону, становится более зрелым игроком. Он приносил нам пользу, даже выходя на замену. Значит, начал больше ценить время, которое ему даётся. Наша задача — максимально использовать его лучшие качества. Тем более что Алексей может действовать на разных позициях, а разноплановые игроки особенно ценны на крупных турнирах.

— Арсену Захаряну всего 17 лет. Что означает его вызов — аванс или признание таланта?

— Мы не обращаем внимание на возраст, скорее, смотрим, как футболист выступает и развивается. Как и Миранчук, Захарян — разноплановый футболист, хорошо себя проявил как в «Динамо», так и в молодёжке. Стараемся не проходить мимо качественных футболистов, со всеми знакомимся, чтобы потом принять правильное решение.

— Семь человек, вошедших в резервный список, будут тренироваться отдельно?

— Нет. Завтра финал Кубка России, потом последний тур Российской премьер-лиги. Разумеется, мы сами были в шкуре игроков и понимаем, что неопределённость доставляет дополнительные неудобства. Но к этому необходимо отнестись с профессионализмом. Они должны понимать, что их ждёт, и хотя бы на подсознательном уровне быть готовыми к вызову.

— Почему Фёдор Смолов попал только в расширенный состав?

— После рестарта чемпионата Фёдор весьма удачно выходил на замену, забил несколько мячей. Но последние матчи у него получились менее яркими. В то же время хорошо выглядит основная тройка нападения — Артём Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный. Существует мнение, что они однотипные, но я с этим не согласен. Все трое выполняют разные функции, поэтому мы не хотели ничего менять. Возможно, Фёдор присоединится к нам, но будем надеяться, что не придётся прибегать к кардинальным изменениям.

— Выступления Антона Миранчука и Александра Жирова вам также показались неубедительными?

— Да. Антон не играл на протяжении всего второго круга, лишь несколько раз выходил на замену. Александр не полностью провёл последний сбор, а сейчас у нас нет возможности оценить его форму. Поэтому мы посчитали, что вошедшие в расширенный состав футболисты лучше подходят под текущие задачи. Они это также понимают.

— Подразумевается ли четвёртая вратарская позиция в окончательной заявке?

— Нет. Три голкипера и 23 полевых игрока.

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— В отличие от Матвея Сафонова, Александр Максименко попал только в расширенный состав. По вашему мнению, уровень голкипера «Краснодара» выше, чем у коллеги из «Спартака»?

— Сафонов хорошо себя показал перед молодёжным чемпионатом Европы. Конечно, были просчёты, но это касается и других вратарей. Нам нужно быть последовательными и пройти определённый цикл, чтоб понять того или иного игрока. Для этого нужно время. Да, Матвей выпал из-за травмы, но впереди нас ждут длинные сборы, за которые мы бы хотели оценить его и других футболистов молодёжки. Да и им самим необходимо время, чтобы привыкнуть к новым для себя условиям.

— Почему в таком случае было принято решение отказаться от услуг опытного Гилерме?

— Да, Маринато уже вызывался, мы за ним внимательно наблюдали. Но последние решающие матчи, в том числе с «Зенитом», он провёл недостаточно уверенно. При этом мы оцениваем общую картину. Антон Шунин, Юрий Дюпин и Андрей Лунёв присутствовали на последнем сборе, они хорошо друг друга дополняют и создают конкурентную среду.

— Разговаривали ли вы с Игорем Акинфеевым по поводу возвращения в сборную?

— Да, мы созвонились после матча 29-го тура, как и договаривались. На сегодняшний день он не готов нам помочь, поэтому этот вопрос закрыт.

— «Зенит» третий сезон подряд стал чемпионом страны. Насколько для вас, как для тренера сборной, важна конкуренция внутри чемпионата России?

— Мы следим за результатами, знаем, кто как сыграл и какое место занял. Но мы смотрим на конкретных футболистов с конкретными функциями. Хотя и конкуренция у нас есть. Мы говорим про третье чемпионство «Зенита», но посмотрите на другие чемпионаты. В Германии, например, девятый раз подряд выиграла «Бавария». В Италии только сейчас прервалась гегемония «Ювентуса». Это вопрос, скорее, к тем, кто преследует «Зенит».

— Каковы ваши ощущения в преддверии Евро-2020? Можно ли эти чувства сравнить с теми, что были три года назад?

— По большому счёту мы проходим уже третий круг, с этой точки зрения ничего нового. Объявили состав, ситуация поменялась. Если ещё вчера думали, кого вызвать, то сегодня будем спокойно ждать окончания чемпионата России, потом отдохнём и понемногу начнём готовиться.

— Насколько соперники по контрольным матчам — Польша и Болгария — схожи с командами, с которыми России предстоит встретиться на групповом этапе чемпионата Европы?

— Не всегда получается выбирать команды по такому принципу, здесь существует масса нюансов. Могу лишь сказать, что уровень обеих команд позволит нам показать себя после сбора.

— Какова цель сборной России на чемпионат Европы?

— Сегодня мы выполнили одну из задач — объявили расширенный состав. Потом нас ждут сборы и контрольные матчи. Мы знаем, с кем и когда играем, и наша задача — подготовиться так, чтобы пройти первый барьер — групповой этап. Другое дело, что этот барьер делится на несколько частей — матчи с Бельгией, Финляндией и Данией. Я и перед чемпионатом мира 2018 года говорил, что хочется победить, хотя мы не были фаворитами. Сейчас мы также ими не являемся. Но никто не отменяет дня икс, когда два соперника выходят на поле друг против друга.