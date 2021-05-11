Черчесов назвал цель сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о цели национальной команды на предстоящем чемпионате Европы — 2020.

«Сегодня мы выполнили одну из задач — объявили расширенный состав. Потом сборы и контрольные матчи. Мы знаем, с кем играем, и наша задача — максимально подготовиться, чтобы первый барьер пройти. И на чемпионате мира мы не были фаворитами, и сейчас не фавориты. Но наша задача — выполнить максимум», — заявил Черчесов.

Чемпионат Европы по футболу, из-за коронавируса перенесённый на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее был назван расширенный состав сборной России на Евро-2020.