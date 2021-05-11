Назван расширенный состав сборной России на Евро-2020

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Сборная России по футболу объявила расширенный состав для подготовки к чемпионату Европы, который состоится этим летом.
Назван расширенный состав сборной России на Евро-2020
  • РИА Новости

Список вызванных на сбор национальной команды футболистов опубликовала пресс-служба сборной.

Соперники России по групповому этапу на чемпионате Европы — Бельгия (12 июня), Финляндия (16 июня) и Дания (21 июня).

Из 30 футболистов в окончательную заявку команды на Евро-2020 попадут 26 игроков.

Ранее в сборной России назвали имена первых трёх футболистов, которые поедут на сбор перед Евро-2020.

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