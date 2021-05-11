Назван расширенный состав сборной России на Евро-2020

Сборная России по футболу объявила расширенный состав для подготовки к чемпионату Европы, который состоится этим летом.

РИА Новости

Список вызванных на сбор национальной команды футболистов опубликовала пресс-служба сборной. ⚡ Расширенный состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020.



Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир. pic.twitter.com/nzAACNalAN — Сборная России (@TeamRussia) May 11, 2021 Соперники России по групповому этапу на чемпионате Европы — Бельгия (12 июня), Финляндия (16 июня) и Дания (21 июня). Из 30 футболистов в окончательную заявку команды на Евро-2020 попадут 26 игроков. Ранее в сборной России назвали имена первых трёх футболистов, которые поедут на сбор перед Евро-2020.