В сборной России назвали имена первых трёх футболистов, которые поедут на сбор перед Евро-2020

Короткая ссылка
Сборная России по футболу анонсировала расширенный состав команды для подготовки к чемпионату Европы, который состоится грядущим летом.
В сборной России назвали имена первых трёх футболистов, которые поедут на сбор перед Евро-2020
  • Reuters

«В расширенном списке для подготовки к Евро-2020 — Матвей Сафонов, Денис Макаров, Арсен Захарян! Полный список — в ближайшее время!» — гласит сообщение сборной России в Twitter.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Соперники сборной России по групповому этапу на чемпионате Европы — команды Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Ранее Колосков выразил мнение, что Смолов не заслужил вызова в сборную России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить