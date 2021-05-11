В сборной России назвали имена первых трёх футболистов, которые поедут на сбор перед Евро-2020

Сборная России по футболу анонсировала расширенный состав команды для подготовки к чемпионату Европы, который состоится грядущим летом.

«В расширенном списке для подготовки к Евро-2020 — Матвей Сафонов, Денис Макаров, Арсен Захарян! Полный список — в ближайшее время!» — гласит сообщение сборной России в Twitter.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Соперники сборной России по групповому этапу на чемпионате Европы — команды Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Ранее Колосков выразил мнение, что Смолов не заслужил вызова в сборную России по футболу.