Колосков считает, что Смолов не заслужил вызова в сборную России по футболу

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов не заслужил вызова в сборную России для подготовки к чемпионату Европы.

«Не только Смолов проводит хороший отрезок, но и Заболотный. Антон играет стабильно, забивает часто. Насчёт Смолова сложно сказать. По моему мнению, Смолов не заслужил играть в сборной», — цитирует Колоскова Sport24.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Дании, Финляндии и Бельгии.

Ранее Динияр Билялетдинов выразил мнение, что Смолов должен попасть в состав сборной России на Евро-2020.