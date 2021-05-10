Колосков считает, что Смолов не заслужил вызова в сборную России по футболу

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов не заслужил вызова в сборную России для подготовки к чемпионату Европы.
Колосков считает, что Смолов не заслужил вызова в сборную России по футболу
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Не только Смолов проводит хороший отрезок, но и Заболотный. Антон играет стабильно, забивает часто. Насчёт Смолова сложно сказать. По моему мнению, Смолов не заслужил играть в сборной», — цитирует Колоскова Sport24.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Дании, Финляндии и Бельгии.

Ранее Динияр Билялетдинов выразил мнение, что Смолов должен попасть в состав сборной России на Евро-2020.

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