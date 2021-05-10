Билялетдинов считает, что Смолов должен попасть в состав сборной России на Евро-2020

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об игроках, которые должны быть вызваны в сборную России на предстоящий чемпионат Европы по футболу, который пройдёт летом 2021 года.
Билялетдинов считает, что Смолов должен попасть в состав сборной России на Евро-2020
  • © Kirill KUDRYAVTSEV
  • AFP

«Место Дзюбы в сборной не вызывает сомнения, Смолов тоже точно должен ехать на турнир. А дальше уже тяжело: либо Заболотный, либо Соболев. Мне очень нравится Тюкавин, а Чалов увы не показывает, то что мы все от него ждём. Дивеева из ЦСКА точно не хочу в сборную, он не лучше тех, кто уже есть сейчас. На счёт Макарова я бы подумал, он очень прибавил! Если есть место в составе надо обязательно брать Тюкавина и Захаряна. У них есть задатки, чтобы уехать за границу», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Дании, Финляндии и Бельгии.

Ранее сообщалось, что расширенный состав сборной России по футболу на Евро-2020 будет объявлен 11 мая.

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