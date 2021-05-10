Расширенный состав сборной России по футболу на Евро-2020 будет объявлен 11 мая
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Как сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter, тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым назовёт список игроков, вызванных для подготовки к турниру, 11 мая. Итоговая заявка будет объявлена после завершения учебно-тренировочного сбора, который пройдёт в Австрии с 22 по 31 мая.
Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Ранее сборная России по футболу поздравила россиян с Днём Победы.