Сборная России по футболу поздравила россиян с Днём Победы

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала поздравление с Днём Победы.

«Вечная память всем, кто трудился в тылу, сражался на фронте и отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм. С великим праздником! С Днём Победы!» — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте национальной команды.

Ранее сообщалось, что матчи Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.