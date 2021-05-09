Сборная России по футболу поздравила россиян с Днём Победы

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Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала поздравление с Днём Победы.
Сборная России по футболу поздравила россиян с Днём Победы
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Вечная память всем, кто трудился в тылу, сражался на фронте и отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм. С великим праздником! С Днём Победы!» — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте национальной команды.

Ранее сообщалось, что матчи Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

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