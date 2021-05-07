Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы ВОВ

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что ближайшие туры профессиональных лиг будут посвящены Дню Победы.

Как сообщает пресс-служба РФС, матчи Российской премьер-лиги(РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны, а арбитры выйдут на поле с георгиевскими ленточками.

Игры 29-го тура РПЛ состоятся с 7 по 10 мая, 41-го тура ФНЛ — 8 мая, ПФЛ — с 8 по 12 мая, и ЮФЛ — 8 мая.

Ранее сообщалось, что в День Победы в Санкт-Петербурге пройдёт акция «Бессмертная флотилия».