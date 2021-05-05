В День Победы в Санкт-Петербурге пройдёт акция «Бессмертная флотилия»

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Петербургская ассоциация водно-моторного спорта России проведёт 9 мая 2021 года первую в России патриотическую акцию «Бессмертная флотилия».
В День Победы в Санкт-Петербурге пройдёт акция «Бессмертная флотилия»
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации. Во время акции по водным путям Санкт-Петербурга под флагами ВМФ пройдут празднично украшенные суда и более 100 гидроциклов. Их разделят на группы, обозначающие флоты, которые защищали рубежи нашей Родины во время Великой Отечественной войны. Гидроциклы будут названы в честь судов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
На борту речных судов будут ветераны, жители блокадного Ленинграда, дети войны, военнослужащие ВМФ, курсанты военно-морских училищ.

Колонна пройдёт под записи песен военных лет, сообщений о событиях войны и писем с фронта, начитанных голосом Юрия Левитана.

Торжественный старт «Бессмертной флотилии» запланирован на 14:00 у Мытнинской набережной
напротив Петропавловской крепости. Колонна выйдет под звуки военного духового оркестра Главного командования ВМФ России и проследует по маршруту: Кронверкский пролив — река Фонтанка — Крюков канал — река Мойка — Зимняя канавка — река Нева. Финишируют суда в 16:00 у Петровской набережной рядом с крейсером «Аврора».

Ранее сообщалось, что президент Таджикистана приедет на парад 9 мая в Москве.

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