Волевая победа «Рубина», гол Юсупова на 93-й минуте и прощание Тедеско со «Спартаком»: главные события 29-го тура РПЛ

«Рубин» и «Спартак» добились волевых побед над «Арсеналом» и «Химками», а главный тренер красно-белых Доменико Тедеско после матча на стадионе «Открытие Арена» тепло попрощался с болельщиками и владельцем клуба. Точный удар Артура Юсупова на 93-й минуте помог «Сочи» выиграть у «Ротора», а промах Сердара Азмуна с пенальти позволил «Уфе» отстоять ничью с «Зенитом». Чем запомнился 29-й тур РПЛ — в материале RT.

Десятое поражение «Тамбова» подряд

«Тамбов» в 28-м туре РПЛ окончательно лишился шансов на сохранение места в элитном дивизионе, а в 29-м потерпел десятое подряд поражение в чемпионате. В пятницу подопечные Сергея Первушина уступили на выезде «Ахмату» — 1:3. Побед же аутсайдер турнира не знает на протяжении 18 встреч. При этом обе серии команды не являются рекордными в чемпионате России. «Тюмень» в 1998-м потерпела 18 поражений подряд, а «Шинник» в 2006—2008 годах не выигрывал в течение 28 матчей.

Что касается отчётной встречи, то грозненцы уже в начале первого тайма забили два мяча за четыре минуты. Ворота Родиона Сямука поразили Евгений Харин и Артём Полярус. А ближе к финальному свистку красивым сольным проходом отметился Владимир Ильин. Он записал на свой счёт седьмой гол в текущем сезоне РПЛ и в командной гонке бомбардиров уступает только Бернарду Берише (8).

В составе «Тамбова» болельщиков порадовал Артём Архипов. После возвращения в родной клуб зимой он забил уже третий мяч в национальном первенстве (притом что команда с февраля забила пять голов).

Седьмой гол Юсупова в текущем сезоне РПЛ

Ведущий борьбу за медали «Сочи» в третьем матче подряд вырвал победу на последних минутах. На этот раз южане дома с огромным трудом обыграли одного из аутсайдеров РПЛ — «Ротор» (2:1). Хотя началась встреча для хозяев довольно успешно. На седьмой минуте судья отменил гол Антона Заболотного из-за офсайда, но Александр Руденко тут же отличился по всем правилам. Этот гол стал восьмым в текущем сезоне РПЛ, который «Сочи» забил в первые 15 минут. Больше на данном отрезке только у «Спартака» (10).

Однако волгоградцы достаточно быстро отыгрались. Новичок команды Алексей Щёткин отличился во втором матче подряд. Далее на первый план вышел голкипер Йосип Чондрич, который неоднократно спасал гостей и совершил в общей сложности восемь сейвов за матч.

Но на 93-й минуте и он оказался бессилен, когда Артур Юсупов из пределов штрафной отправил снаряд в дальний угол. Полузащитник продолжает бить собственные рекорды результативности. В текущем розыгрыше чемпионата он отметился семью голами. Столько же значилось в его активе во всех предыдущих сезонах премьер-лиги, вместе взятых. Голевую передачу ему отдал Антон Заболотный, набравший балл за результативность в четвёртом туре подряд.

Третий отражённый Беленовым пенальти

В субботу поражением «Ротора» сумела воспользоваться «Уфа», которая разошлась миром с «Зенитом» и покинула зону прямого вылета. При этом чемпион России приехал на игру без ряда лидеров, в частности без Артёма Дзюбы, а на скамейке запасных оказались в основном молодые футболисты.

Несмотря на это, гости были близки к тому, чтобы одержать очередную победу. Самый явный шанс отличиться в конце первого тайма упустил Сердар Азмун. Судья Владимир Москалёв назначил пенальти в ворота подопечных Алексея Стукалова после просмотра повтора, но Александр Беленов парировал удар. Он отразил уже третий одиннадцатиметровый в текущем сезоне РПЛ и лидирует по этому показателю наряду с Сергеем Рыжиковым, Сергеем Песьяковым и Ильёй Лантратовым.

«Зенит», напротив, стал отметился сомнительным достижением. Команда в нынешнем розыгрыше национального первенства допустила пять промахов с точки (два в пассиве Азмуна, три — Дзюбы), а реализовала только шесть пенальти.

Но даже если не брать в расчёт данный момент, петербуржцы вполне могли увезти три очка из Башкортостана. Так, во втором тайме Дмитрий Чистяков пробил в штангу, а Малком — в перекладину. Но фортуна им не улыбнулась, и команда Сергея Семака помогла его бывшим подопечным в борьбе за выживание.

13-й матч Гилерме на ноль

Нулевой ничьей закончилось также московское дерби «Локомотив» — «Динамо». Этот результат оставил бело-голубых без еврокубков на следующий сезон. В марте они набрали отличный ход, но в последних шести матчах одержали лишь одну победу во всех турнирах, а в последних трёх встречах РПЛ не забили ни одного мяча.

В игре с железнодорожниками подопечные Сандро Шварца и вовсе ни разу не пробили в створ чужих ворот, хотя в первом тайме действовали активнее. Это помогло Маринато Гилерме упрочить лидерство в нынешнем розыгрыше чемпионата страны по количеству встреч на ноль (13).

Красно-зелёные же вполне могли вырвать победу после перерыва, однако на стороне соперника дважды оказывались удача и стойки ворот «Арены Химки». После удара Мурило номинальных гостей спасла штанга, а после выстрела Зе Луиша в упор — перекладина. Наконец, гол Франсуа Камано незадолго до перерыва судья Павел Кукуян отменил из-за офсайда.

Он же на 73-й минуте показал вторую жёлтую карточку защитнику бело-голубых Ивану Ордецу. Но даже в большинстве «Локо» отличиться не удалось. Команда впервые в 2021-м ушла с поля без гола и уменьшила свои шансы на завоевание серебряных медалей и попадание в Лигу чемпионов.

Голевая феерия с камбэком в Туле

Помимо «Сочи» вплотную к «Локомотиву» удалось подобраться «Рубину». Казанцы в субботу совершили впечатляющий камбэк в Туле. После первого тайма они уступали «Арсеналу» — 0:2. Даниил Хлусевич сначала отличился самостоятельно, а затем ассистировал Луке Джорджевичу.

Возможно, туляки на залитом дождём домашнем стадионе довели бы дело до важной победы, но игру команде сломало удаление Сергея Ткачёва в начале второго тайма за задержку рукой Карла Старфельта в собственной штрафной. Пенальти реализовал Джордже Деспотович, для которого этот гол стал 13-м в текущем сезоне РПЛ.

Следом гости отличились ещё трижды. Сначала свой седьмой мяч забил Денис Макаров. Затем чужие ворота после подачи углового поразил Старфельт. А незадолго до финального свистка точку в противостоянии поставил вышедший на замену Михаил Костюков. Таким образом, «Арсенал» потерпел третье поражение подряд, а «Рубин» одержал пятую победу в последних шести матчах чемпионата и делит с «Сочи» четвёртое место в турнирной таблице.

Четвёртое поражение Гончаренко от ЦСКА

Волевую победу в 29-м туре удалось одержать и ЦСКА в домашнем матче с «Краснодаром» — 3:1. В середине первого тайма армейцы позволили открыть счёт Виктору Классону, но позже ответили на него тремя голами. Чидера Эджуке забил четвёртый мяч в текущем сезоне РПЛ. Фёдор Чалов отличился во второй встрече подряд, а Марио Фернандес впервые поразил ворота соперника в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

Также удачно на замену после перерыва вышел Хосе Саломон Рондон. Он отдал голевую передачу и набрал шестой балл за результативность в десяти матчах в составе армейцев в премьер-лиге (4 + 2).

Подопечным Ивицы Олича удалось одержать первую победу в пяти играх во всех турнирах. А вот бывшему главному тренеру москвичей Виктору Гончаренко визит на некогда домашний стадион успеха не принёс, ведь он проиграл ЦСКА в РПЛ четвёртый матч из четырёх в карьере. После перехода специалиста в «Краснодар» клуб добыл лишь одну победу при трёх поражениях. А больше южан в 2021 году в национальном первенстве (25) пропустил только «Тамбов» (31).

Безвыигрышная серия «Ростова» в Екатеринбурге

Пережившая перезагрузку по ходу сезона команда Валерия Карпина в Екатеринбурге решала задачи значительно более скромные, нежели ЦСКА. В случае успеха она имела шанс вплотную подобраться к «Динамо» и побороться с ним за итоговое седьмое место, которое могло принести лишь моральное удовлетворение, но не право выступить в еврокубках. Однако менее мотивированный с турнирной точки зрения «Урал» на протяжении всего матча смотрелся внушительнее и закономерно добился успеха.

Только в первые семь минут Сергей Песьяков трижды спасал ворота своей команды после ударов Арсена Адамова, Андрея Егорычева и Рамазана Гаджимурадова. К середине тайма «Ростов» сумел выровнять игру и даже дважды огрызнулся благодаря активности Понтуса Альмквиста, но на 37-й минуте пропустил на ровном месте. Максим Осипенко в собственной штрафной позволил Гаджимурадову полежать на газоне после падения, встать, подобрать мяч, прокинуть его мимо себя и пробить с острейшего угла.

Второй тайм запомнился двумя сейвами Ярослава Годзюра после ударов Кэнто Хасимото из штрафной и выстрела Даниила Тугарева издалека. Между ними своё слово сказал Павел Погребняк, зарядивший в перекладину с убойной позиции. «Мы «не приехали» на игру. На первый тайм. В раздевалке сказал, что нужно поменять всех и главного тренера, если так можно было бы сделать. Замены как-то встряхнули. Второй тайм был лучше первого», — саркастически отмечал после игры наставник «Ростова».

Третий победный гол Ларссона подряд

Заключительная встреча 29-го тура РПЛ между столичным «Спартаком» и подмосковными «Химками» оказалась значительно более увлекательной. Один первый тайм на стадионе «Открытие Арена» вместил в себя столько событий, что зрители не успевали хвататься за голову. И разминувшиеся с правым углом ворот гостей выстрелы Джордана Ларссона и Алекса Крала были далеко не самыми волнительными.

В середине тайма взятые в аренду у красно-белых Ризван Мирзов и Максим Глушенков соорудили гол в контратаке. Причём ключевой пас на нападающего в штрафную отдал Брайан Идову, за несколько секунд до этого коснувшийся мяча рукой в центре поля. Однако отчётливо видевший эпизод арбитр Вячеслав Безбородов взятие ворот засчитал, даже не прибегая к просмотру VAR. Спустя шесть минут Сенин Себай мог удвоить преимущество, но Александр Максименко спас хозяев от верного гола.

В тот момент, когда показалось, что чёрно-жёлтые прибрали инициативу к рукам, Глушенков после рядового падения в борьбе зачем-то лягнул Айртона в область паха, за что был моментально изгнан с поля. И даже возможный фол со стороны спартаковца во время контакта не оправдывал его соперника. Более того, к перерыву судья вполне мог оставить гостей вдевятером, но предпочёл ограничиться устными внушениями, посчитав, что восемь жёлтых карточек (в том числе Игорю Черевченко) и одна красная в сумме — более чем солидный набор за 45 минут.

Не стал усугублять ситуацию рефери и после перерыва. Хотя имел на это право. На 51-й минуте Ларссон после прострела Квинси Промеса с левого фланга переправлял мяч в дальний угол ворот, но тот нашёл руку Егора Данилкина, у которого уже был один горчичник. После просмотра VAR Безбородов указал на точку, но защитника пожалел, не став удалять его. Впрочем, Александра Соболева это не смутило — он чётко реализовал пенальти, пробив на силу по центру.

В оставшиеся полчаса «Спартак» безуспешно пытался раскачивать припаркованный «автобус» запершихся на своей половине «Химок», при этом пропуская опасные контратаки. Но на 89-й минуте гости на мгновение потеряли концентрацию и были за это наказаны. Соболев прокинул мяч между ног Дмитрию Тихому, Ларссон воспользовался замешательством Мирзова и, выдержав гроссмейстерскую паузу, расстрелял ворота гостей.

Этот гол стал для шведа 15-м в РПЛ и третьим победным в трёх последних матчах.

Теперь для того, чтобы финишировать вторыми и квалифицироваться в Лигу чемпионов, подопечным Доменико Тедеско достаточно будет не уступить 16 мая в Грозном «Ахмату». Что касается самого наставника, ещё зимой заявившего о желании оставить свой пост по окончании сезона, то сразу после матча он с помощниками тепло попрощался с болельщиками и владельцем клуба Леонидом Федуном.