Ларссон назвал Тедеско фантастическим тренером и человеком

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Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.
Ларссон назвал Тедеско фантастическим тренером и человеком

«Он — фантастический тренер и такой же человек. Когда я пришел в «Спартак», у меня не ладились дела, но он поверил в меня. Я стал играть и забивать. Жаль, что он уходит. Я желаю ему всего самого наилучшего!» — цитирует Тедеско Sport24.

Игра 29-го тура Российской премьер-лиги с «Химками» стала последней домашней встречей для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака». Он объявил, что покинет команду по окончании сезона.

«Спартак» обыграл «Химки» со счётом 2:1, набрал 56 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. 

Ранее Тедеско выразил мнение, что «Спартак» может играть лучше.

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