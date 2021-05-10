Тедеско считает, что «Спартак» может играть лучше

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат игры с подмосковными «Химками» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рады сегодняшнему результату. Я думаю, что команда перед игрой была немного заблокирована и зажата. Когда мы достигаем определённой точки в чемпионате, когда наступает пора важных игр, — некоторые игроки немного боятся чего-то, боятся проиграть», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что в команде перед игрой старались поддерживать хорошее настроение, но при этом не старались много говорить о важности матча.

«Мы можем играть лучше, можем играть менее закрепощённо. Мы можем держать мяч, лучше играть в атаке, лучше атаковать за спину. Некоторых моментов сегодня не хватило. Спасибо Максименко за то, что несколько раз спасал команду», — добавил Тедеско.

«Спартак» обыграл «Химки» со счётом 2:1, набрал 56 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (44 очка) находятся на восьмой строчке.

Ранее министр спорта Подмосковья выразил уверенность, что «Химки» обыграли бы «Спартак», если бы не удаление.