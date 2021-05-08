Гончаренко заявил, что «Краснодару» нужно обновление, чтобы выйти на присущий клубу уровень

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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко заявил, что «Краснодару» нужно обновление, чтобы выйти на присущий клубу уровень
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«В первом тайме смотрелись неплохо. По делу повели. Затем очень снизили наш уровень игры, стали терять мяч, действовать по одному. С выходом Саломона Рондона ситуация усугубилась. Стали быстро терять мяч в центре. Два нападающих и Чидера Эджуке стали вываливаться на нашу защиту», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Он также рассказал об ощущениях от матча со своей бывшей командой.

«Много приятных воспоминаний связано с ЦСКА. Всегда приятно сюда вернуться. Всё знакомо. Но жизнь очень ускорилась. Быстро всё меняется. У меня сейчас «Краснодар», это очень хорошая команда, но нам нужно обновление, чтобы выйти на присущий нам уровень», — добавил специалист.

«Краснодар» на выезде проиграл ЦСКА со счётом 1:3. Команда Гончаренко с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 50 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что Эджуке был признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Краснодар».

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