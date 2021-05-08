«Уфа» и «Зенит» не забили друг другу в матче 29-го тура РПЛ

«Уфа» на своём поле сыграла вничью с петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 0:0.

На третьей компенсированной минуте к первому тайму гости получили шанс выйти вперёд, но Сердар Азмун не смог реализовать пенальти — Александр Беленов отразил удар.

«Зенит» набрал 62 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В прошлом туре сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России. «Уфа» набрала 22 очка и поднялась на 14-е место, покинув зону прямого вылета.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не реализовал пять пенальти в нынешнем сезоне РПЛ.