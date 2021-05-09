«Арсенал» обратился в ЭСК РФС по поводу работы арбитра в матче с «Рубином»
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«По итогам матча 29-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Рубин» руководством клуба принято решение направить письмо в ЭСК РФС с просьбой дать оценку ряду неоднозначных решений главного арбитра Кирилла Левникова», — говорится в сообщении на сайте тульского «Арсенала».
«Рубин» обыграл «Арсенал» со счётом 4:2, хотя уступал 0:2 после первого тайма.
Ранее в «Арсенале» раскритиковали судейство матча с «Рубином».