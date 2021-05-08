В «Арсенале» раскритиковали судейство матча с «Рубином»

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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу арбитра Кирилла Левникова после матча с казанским «Рубином».
В «Арсенале» раскритиковали судейство матча с «Рубином»
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«Настрой на определённую задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут. Он её в итоге и выполнил. Это нужно сказать прямо. Началось всё с пенальти в наши ворота, сперва назначенного, а потом отменённого», — цитирует Аджоева «Чемпионат».

По его словам, он не понял, как в том эпизоде можно было увидеть нарушение правил. Кроме того, он негативно отреагировал на удаление игрока «Арсенала» в начале второй половины игры.

«Где последовательность? Повторю, последовательность на протяжении всей игры прослеживались только в том, что судья планомерно решал свою задачу. Молодец, хорошо отработал», — добавил Аджоев.

«Рубин» обыграл «Арсенал» со счётом 4:2, хотя уступал 0:2 после первого тайма.

Ранее Леонид Слуцкий оценил победу «Рубина» над «Арсеналом» в 29-м туре РПЛ.

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