Слуцкий оценил победу «Рубина» над «Арсеналом» в 29-м туре РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Молодцы, что не бросили вёсла, потому что первый тайм сложился максимально неудачно. Я говорил в перерыве, что надо попытаться вернуться в игру и сделать камбэк, — рад, что это получилось. Ранняя замена Мусаева связана с тем, что проигрывали 0:2 и не было смысла держать трёх человек в центре поля, поменяли схему. Погодные условия и поле очень сильно повлияли на игру», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».

«Рубин» набрал 52 очка и вернулся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (23) находится на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Рубин» победил «Арсенал» в РПЛ, проигрывая по ходу матча со счётом 0:2.