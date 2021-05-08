«Рубин» победил «Арсенал» в РПЛ, проигрывая по ходу матча со счётом 0:2
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Встреча прошла в Туле и завершилась в пользу гостей — 4:2.
В составе хозяев на 25-й и 32-й минутах отличились Даниил Хлусевич и Лука Джорджевич. Казанцы ответили голом Джордже Деспотовича с пенальти (52'), а также мячами Дениса Макарова (52'), Карла Старфельта (66') и Михаила Костюкова (89').
При этом с 52-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве, так как был удалён Сергей Ткачёв.
Подопечные Леонида Слуцкого набрали 52 очка и вернулись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (23) находится на 13-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ.