«Рубин» победил «Арсенал» в РПЛ, проигрывая по ходу матча со счётом 0:2

Казанский «Рубин» на выезде взял верх над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Туле и завершилась в пользу гостей — 4:2.

В составе хозяев на 25-й и 32-й минутах отличились Даниил Хлусевич и Лука Джорджевич. Казанцы ответили голом Джордже Деспотовича с пенальти (52'), а также мячами Дениса Макарова (52'), Карла Старфельта (66') и Михаила Костюкова (89').

При этом с 52-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве, так как был удалён Сергей Ткачёв.

Подопечные Леонида Слуцкого набрали 52 очка и вернулись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (23) находится на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ.