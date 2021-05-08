«Локомотив» и «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ

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Московские клубы «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» и «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 0:0.

На 41-й минуте арбитр Павел Кукуян отменил гол форварда «Локомотива» Франсуа Камано после использования VAR. Был зафиксирован фол на защитнике «Динамо» Иване Ордеце. На 73-й минуте Ордец был удалён, из-за чего бело-голубые остались в меньшинстве.

«Локомотив» набрал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (48 очков) находится на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Зенит» не забили друг другу в матче 29-го тура РПЛ.

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