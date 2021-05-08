В РФС заявили, что меры полиции и «Зенита» были избыточны и нарушили комфорт болельщиков «Локомотива»

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением относительно результатов проведённой Российской премьер-лигой (РПЛ) проверки по жалобе московского «Локомотива» на отношение к болельщикам команды в матче 28-го тура с петербургским «Зенитом».

«Понимаем, что клуб и полиция действовали в рамках регламента и руководствовались желанием обеспечить максимальную безопасность болельщиков гостевой команды. Но данные меры, на наш взгляд, были избыточны и нарушили комфорт и удобство болельщиков, которые приехали в Санкт-Петербург, чтобы попасть на футбольный праздник», — говорится в заявлении РФС.

Отмечается, что результаты проверки будут рассмотрены на заседании комитета по безопасности и работе с болельщиками с приглашением службы безопасности футбольного клуба «Зенит» и ГУВД Санкт-Петербурга.

«Мы примем необходимые меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись», — подытожили в РФС.

Матч «Зенит» — «Локомотив» прошёл в Санкт-Петербурге 2 мая и завершился победой хозяев поля со счётом 6:1. После матча «Локомотив» сообщил о сложностях, возникших у фанатов при уходе со стадиона.

Ранее сообщалось, что в РПЛ выразили сожаление по поводу инцидента с фанатами «Локомотива» после матча с «Зенитом».