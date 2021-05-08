В РПЛ выразили сожаление по поводу инцидента с фанатами «Локомотива» после матча с «Зенитом»

В Российской премьер-лиге выразили сожаление по поводу инцидента с фанатами московского «Локомотива» после матча 28-го тура чемпионата с петербургским «Зенитом» (1:6).

«По оперативной информации МВД, существовали риски прорыва активных болельщиков «Зенита» в гостевой сектор, а также смешивания потоков зрителей. Учитывалось и обострение отношений между болельщиками клубов вследствие нападения болельщиков «Локомотива» на болельщиков «Зенита» 30 августа 2020 года. В день матча на прилегающей к стадиону территории были задержаны за мелкое хулиганство четыре активных болельщика гостей. По информации полиции, при проведении личного досмотра у них были обнаружены капы, газовые баллончики и боксёрские бинты. Исходя из этих обстоятельств, было принято согласованное решение ввести сотрудников Росгвардии в чашу стадиона, разместить их вдоль металлических ограждений в подтрибунном помещении и прекратить выход болельщиков из гостевого сектора незадолго до окончания матча», — говорится в заявлении на сайте РПЛ.

В лиге отметили, что, согласно информации «Зенита», по окончании игры были организованы вывод болельщиков гостей со стадиона и посадка их на бесплатные автобусы, а для болельщиков с детьми был предоставлен отдельный выход.

«Лига сожалеет, что в результате мер, принятых полицией, болельщики испытали неудобства и их передвижение было ограничено. Вместе с тем такие вынужденные шаги были направлены на предотвращение столкновений между болельщиками и обеспечение безопасности», — написано в сообщении.

Кроме того, в РПЛ подчеркнули, что в дальнейшем организатором матчей стоит внимательнее следить за комфортом зрителей.

По итогам встречи «Локомотив» пожаловался на чрезмерно строгое отношение правоохранительных органов к болельщикам команды гостей, а также на то, что фанатам железнодорожников было выделено меньше билетов, нежели положено по квоте.

Ранее сообщалось, что КДК РФС не выявил нарушений правил безопасности на матче «Зенит» — «Локомотив».