КДК РФС не выявил нарушений правил безопасности на матче «Зенит» — «Локомотив»
- РИА Новости
«КДК РФС рассматривал вопрос в рамках дисциплинарного регламента, принято решение о том, что нарушения, которые произошли после матча, будут рассматриваться комитетом по безопасности. Вопрос об использовании пиротехники болельщиками «Зенита» был снят с рассмотрения в связи с тем, что это был перфоманс, согласованный с РПЛ. Все эти вопросы были обсуждены на предматчевом совещании, «Локомотив» был в курсе. На стадионе «Зенита» не обнаружено нарушений безопасности», — приводит ТАСС слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.
Он отметил, что также не было выявлено нарушений в части заполнения гостевого фанатского сектора.
«На фанатский сектор было реализовано 1617 билетов, после перевода болельщиков с центральных секторов стало около 1800 человек, что меньше 50% загруженности сектора. Вынесено решение о том, что клубы оштрафованы на 100 тыс. рублей каждый только за скандирование болельщиками нецензурной лексики», — подытожил глава КДК.
Матч прошёл 2 мая в Санкт-Петербурге и завершился победой «Зенита» со счётом 6:1.
Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Арсеналом».