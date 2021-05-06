КДК РФС не выявил нарушений правил безопасности на матче «Зенит» — «Локомотив»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по нарушениям, выявленным в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

«КДК РФС рассматривал вопрос в рамках дисциплинарного регламента, принято решение о том, что нарушения, которые произошли после матча, будут рассматриваться комитетом по безопасности. Вопрос об использовании пиротехники болельщиками «Зенита» был снят с рассмотрения в связи с тем, что это был перфоманс, согласованный с РПЛ. Все эти вопросы были обсуждены на предматчевом совещании, «Локомотив» был в курсе. На стадионе «Зенита» не обнаружено нарушений безопасности», — приводит ТАСС слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Он отметил, что также не было выявлено нарушений в части заполнения гостевого фанатского сектора.

«На фанатский сектор было реализовано 1617 билетов, после перевода болельщиков с центральных секторов стало около 1800 человек, что меньше 50% загруженности сектора. Вынесено решение о том, что клубы оштрафованы на 100 тыс. рублей каждый только за скандирование болельщиками нецензурной лексики», — подытожил глава КДК.

Матч прошёл 2 мая в Санкт-Петербурге и завершился победой «Зенита» со счётом 6:1.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Арсеналом».