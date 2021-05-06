КДК РФС оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Арсеналом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по нарушениям, выявленным в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком».

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, «Спартак» оштрафован суммарно на 300 тыс. рублей за поведение фанатов на выездном матче с «Арсеналом» — за неправомерные действия зрителей, в том числе создающие угрозу собственной жизни и здоровью (50 тыс. рублей), неправомерные действия зрителей, выраженные в причинении имущественного ущерба объекту спорта (100 тыс. рублей), за скандирование оскорбительных выражений (100 тыс. рублей) и за использование пиротехнических изделий (50 тыс. рублей).

«Спартак» на выезде победил «Арсенал» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что РФС дисквалифицировал Радимова на пять матчей.