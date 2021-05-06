КДК РФС оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Арсеналом»
- РИА Новости
По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, «Спартак» оштрафован суммарно на 300 тыс. рублей за поведение фанатов на выездном матче с «Арсеналом» — за неправомерные действия зрителей, в том числе создающие угрозу собственной жизни и здоровью (50 тыс. рублей), неправомерные действия зрителей, выраженные в причинении имущественного ущерба объекту спорта (100 тыс. рублей), за скандирование оскорбительных выражений (100 тыс. рублей) и за использование пиротехнических изделий (50 тыс. рублей).
«Спартак» на выезде победил «Арсенал» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что РФС дисквалифицировал Радимова на пять матчей.