Незасчитанный гол Камано и удаление Ордеца: как «Локомотив» и «Динамо» помешали друг другу в борьбе за медали РПЛ

«Локомотив» и «Динамо» не выявили победителя в 29-м туре чемпионата России по футболу. Встреча на «РЖД Арене» завершилась нулевой ничьей. Подопечные Сандро Шварца не нанесли ни одного удара в створ ворот Маринато Гилерме и вынуждены были заканчивать игру вдесятером. За вторую жёлтую карточку был удалён Иван Ордец. Также матч запомнился ярким сейвом Игоря Лещука после удара Зе Луиша, попаданием Мурило в штангу и незасчитанным голом Франсуа Камано.

Матч между «Локомотивом» и «Динамо» во многом мог стать определяющим в плане борьбы за еврокубки. Но если железнодорожники продолжали сражаться за путёвку в Лигу чемпионов, то их соперники больше могли рассчитывать на попадание в Лигу конференций. Подопечные Сандро Шварца на шесть очков отставали от идущего четвёртым «Сочи», зато имели встречу в запасе. Таким образом, в дерби обоим коллективам нужна была исключительно победа, в то время как ничья могла предельно затруднить их положение.

Возможно, именно высокая цена ошибки вкупе со сложными погодными условиями и поспособствовали тому, что первый тайм получился небогатым на события. Футболистам явно было некомфортно комбинировать под проливным дождём, вследствие чего резко возросло число потерь и ошибок. Так, за первые 45 минут игроки «Локомотива» точно отдали лишь 68% передач — худший показатель во второй части чемпионата, а также лишь раз побеспокоили голкипера «Динамо». И это особенно удивительно, ведь поводов чаще бить по воротам было предостаточно. На разминке травму получил основной вратарь бело-голубых Антон Шунин, а сменил его не имеющий постоянной практики Игорь Лещук.

«Динамо» также не могло порадовать продуктивностью. Да, с передачами дела обстояли несколько лучше (71%), да и общее число ударов было более впечатляющим (четыре). Проблема в том, что мяч ни разу не дошёл до Маринато Гилерме. Две попытки оказались неточными, а остальные были заблокированы. При этом необычно блёкло смотрелся Константин Тюкавин. За весь тайм юный форвард лишь 17 раз коснулся мяча, да и то исключительно за пределами штрафной.

Самый яркий эпизод первой половины встречи был в самой концовке. Зе Луиш отправил в прорыв Франсуа Камано, но тот неожиданно проиграл забег Ивану Ордецу. Украинский защитник закрыл мяч корпусом и уже готовился отдавать пас назад Лещуку, когда завалился на газон и неловким движением вывел противника на пустые ворота. Вингер «Локомотива» легко переправил мяч в сетку, но арбитр Павел Кукуян проконсультировался с видеоассистентом и не засчитал гол. На повторе было отчётливо видно, как гвинеец придержал соперника за плечо, тем самым нарушив правила.

Неудивительно, что в перерыве оба наставника решили произвести изменения в составе. В отличие от коллеги, Марко Николич вынужден был использовать одну замену ещё по ходу первого тайма, когда травму получил Владислав Игнатьев. Но это не помешало ему выпустить сразу двух свежих футболистов перед началом второго. Камано и Рифат Жемалетдинов отправились отдыхать, а вместо них вышли Фёдор Смолов и Антон Миранчук.

Шварц ограничился лишь одной перестановкой — Тюкавина на поле сменил Вячеслав Грулёв. Однако это не сказалось положительно на игре бело-голубых. Да, они по-прежнему старались действовать в скоростной манере и нередко создавали сопернику проблемы своими рейдами по флангам, но в заключительной стадии атаки испытывали сложности. За весь матч они выполнили 32 подачи в штрафную (в три раза больше, чем соперник), но ни одна из них не привела к удару в створ ворот Гилерме. Это особенно удивительно, ведь в предыдущих трёх встречах динамовцы минимум восемь раз беспокоили голкипера оппонента.

По итогам встречи показатель ожидаемых голов у «Динамо» оказался равен 0,45. Последний раз они были столь же неубедительны в нападении в ноябре 2020 года, когда разошлись миром со «Спартаком». Тогда xG составил 0,49, что не помешало бело-голубым поразить ворота Александра Максименко.

«Локомотив», напротив, извлёк урок из неудачного выступления в первой половине, продемонстрировав заметный прогресс во второй. Безусловно, отсутствие дисквалифицированного Гжегожа Крыховяка по-прежнему серьёзно сказывалось на игре красно-зелёных, но опасные моменты стали регулярно возникать у ворот «Динамо». Но в этот день удача была на стороне гостей. Сначала Мурило пробил в штангу после навеса Миранчука с фланга, а затем невероятный сейв совершил Лещук. 25-летний вратарь чудом среагировал на удар Зе Луиша головой в упор и перевёл мяч в перекладину.

Стоит отметить, что эпизод с участием экс-форварда «Спартака» возник спустя несколько секунд после того, как Ордец был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. Оставшись вдесятером, подопечные Шварца вынуждены были сосредоточиться на обороне собственных ворот и лишь изредка помышляли о контратаках. Достаточно сказать, что за последние 15 минут они лишь раз пробили по воротам.

«Локомотив» же изо всех сил старался вырвать три очка, но в итоге не преуспел. Вышедший на замену Смолов записал на свой счёт три удара, но ни один из них не дошёл до створа. Фёдор был очень нацелен на ворота, а в одном из эпизодов даже готов был нарушить правила, лишь бы выйти один на один с Лещуком. Однако судья заметил, что форвард подыграл себе рукой. Последний шанс отличиться упустил Станислав Магкеев. Он плотно пробил из-за пределов штрафной, но немного не попал в дальний угол.

«Локомотив» и «Динамо» не выявили победителя в 29-м туре чемпионата России по футболу, что вряд ли удовлетворило хотя бы одну из команд. Железнодорожники сравнялись по очкам со «Спартаком» (оба — по 53), но уже в понедельник, 10 мая, могут опуститься на третью строчку. Подопечным Доменико Тедеско для этого достаточно обыграть дебютанта Премьер-лиги «Химки». Бело-голубые набрали 47 очков и догнали ЦСКА, но не смогли приблизиться к «Рубину» и «Сочи» (52 очка).