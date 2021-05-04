Чемпионство «Зенита», вылет «Тамбова» в ФНЛ и судейский скандал в Волгограде: главные события 28-го тура РПЛ

«Зенит» разгромил «Локомотив» и в третий раз подряд стал чемпионом России по футболу. «Спартак» на выезде одержал непростую победу над «Арсеналом» и обогнал железнодорожников в борьбе за второе место. «Тамбов» уступил на чужом поле «Ростову» и потерял последние шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. А противостояние «Ротора» и «Ахмата» завершилось громким судейским скандалом. О главных событиях 28-го тура РПЛ — в материале RT.

Первая победа «Ротора» с февраля

Аутсайдер «Ротор» набрал важнейшие три очка в домашнем противостоянии с «Ахматом» — 1:0. Попутно волгоградцы прервали сразу две неприятные серии: на протяжении семи матчей они не только не могли победить, но и не оформили ни одного гола. Единственный мяч в середине первого тайма забил казахстанский новичок команды Алексей Щёткин.

Грозненцам же так и не удалось поразить ворота совершившего восемь сейвов Йосипа Чондрича. Хорват неоднократно выручал свою команду, но особенно запомнилось его спасение в начале второго тайма, когда он сначала вытащил мяч из девятки после удара со штрафного, а затем справился с добиванием. А уже в добавленное арбитром время в эпизоде с дальним выстрелом Евгения Харина хозяев выручила перекладина.

За несколько минут до этого с участием полузащитника грозненцев произошёл достаточно спорный эпизод в штрафной «Ротора». Показалось, что Соломон Кверквелия, пытаясь не пустить соперника к мячу, сбил его с ног, но судья Станислав Васильев пенальти назначать не стал.

Данным решением рефери в Чеченской Республике остались очень недовольны. Генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров напомнил, что судьи совершили вторую грубую ошибку против команды за десять дней, и заявил о желании обратиться в ЭСК РФС.

«Их молчание повлияло на результат нашего полуфинального матча Кубка России с «Крыльями Советов». ЭСК РФС признала ошибку арбитра, не удалившего голкипера соперника за лишение явной возможности забить. Сегодня VAR «проглотил» момент с нарушением правил на Харине в штрафной. Очевидный пенальти, который видели все, кроме судей и VAR», — приводит слова функционера «Чемпионат».

24 удара «Динамо» по воротам Дюпина

Домашнюю победу одержал и сражающийся за попадание в еврокубки «Рубин». Причём казанцы обыграли прямого конкурента — «Динамо» — 2:0. Бело-голубые большую часть матча владели преимуществом, нанесли 24 удара по воротам оппонента, десять из которых — в створ, но так и не сумели пробить Юрия Дюпина. Плюс с 52-й минуты они действовали в большинстве после того, как прямую красную карточку за грубый подкат в ноги сопернику получил Илья Самошников. К слову, данное удаление стало для хозяев восьмым в нынешнем розыгрыше РПЛ, и по этому показателю они занимают в лиге первое место.

Казанцы же реализовали все те немногие моменты, которые создали — оба их выстрела в створ оказались результативными. В начале встречи Джордже Деспотович отметился 12-м голом в сезоне. А ближе к финальному свистку грубейшей ошибкой вышедшего на замену Романа Нойштедтера воспользовался Хван Ин Бём.

Так подопечные Сандро Шварца потерпели третье поражение в последних пяти матчах во всех турнирах и в очередной раз неудачно сыграли с «Рубином». В 38 поединках с казанцами в активе «Динамо» лишь четыре победы.

Дебютный гол Чалова в 2021 году

Не удалось набрать три очка и другой московской команде — ЦСКА. Армейцы дома разошлись миром с аутсайдером «Уфой» (1:1) и до четырёх матчей продлили безвыигрышную серию во всех соревнованиях. Вдобавок москвичи остались без своего лидера Николы Влашича, который получил повреждение в самом конце первого тайма и на поле уже не вернулся.

Мало того, башкортостанцы оказались близки к первой победе в истории противостояния с соперником. В середине второй половины встречи гостей вывел вперёд Филип Мрзляк, который в последних четырёх играх в РПЛ забил три мяча. Однако спустя несколько минут красно-синих от поражения спас вышедший на замену Фёдор Чалов. Нападающий отметился первым голом с декабря прошлого года.

В концовке ЦСКА едва не заработал пенальти. Джемал Табидзе в собственной штрафной сбил Константина Кучаева, но судья Василий Казарцев на «точку» указывать не стал. Это помогло «Уфе» заработать важнейшее очко в борьбе за выживание. Под руководством нового главного тренера Алексея Стукалова аутсайдер в четырёх встречах РПЛ одержал две победы при одной ничьей и одном поражении.

Дубль 36-летнего Нобоа

Осечкой армейцев в итоге воспользовался не только «Рубин», но и «Сочи». Обе команды обошли ЦСКА в борьбе за путёвку в еврокубки. Подопечные Владимира Федотова на выезде обыграли «Краснодар» — 3:1.

Главным героем противостояния стал оформивший дубль Кристиан Нобоа. В начале матча 36-летний эквадорец реализовал пенальти в третьей встрече РПЛ подряд. Ранее он с «точки» поразил ворота ЦСКА и «Уфы», и в этих встречах южане также одержали победы. Всего же в активе ветерана шесть мячей с 11-метровой отметки в текущем розыгрыше чемпионата страны — больше, чем у кого бы то ни было. Ещё шесть полузащитник забил с игры.

А автором решающего гола стал Антон Заболотный. В юбилейной, 50-й игре за «Сочи» он обновил личный рекорд результативности в премьер-лиге (9). При этом «Краснодар» к данному моменту из-за удаления остался без Реми Кабелла. В меньшинстве команда до пяти встреч продлила безвыигрышную серию в домашних матчах в национальном первенстве. Это новый клубный антирекорд.

Лидерство «Химок» по итогам последних 15 матчей

Вполне могли бы побороться за путёвку в Лигу конференций и «Химки», если бы не провальное начало сезона. Зато с приходом Игоря Черевченко команда начала набирать очки в по-настоящему чемпионском графике. Так, если взять последние 15 матчей, то подмосковный коллектив на данном отрезке лидирует с 35 баллами.

Вдобавок во встрече с «Уралом» он одержал восьмую домашнюю победу подряд в РПЛ. Единственный мяч на десятой минуте после розыгрыша углового забил Мохамед Конате. Правда, вскоре хозяева остались в меньшинстве. Владимир Москалёв, посмотрев повтор, показал прямую красную карточку Александру Трошечкину за грубый подкат в ноги Рамазану Гаджимурадову.

Но, даже имея численный перевес, екатеринбуржцы так и не смогли поразить ворота Ильи Лантратова. Голкипер совершил целых 11 сейвов и провёл десятый матч на ноль в текущем сезоне чемпионата России. Теперь по этому показателю он идёт вровень с Антоном Шуниным и уступает только Маринато Гилерме (12) и Сергею Песьякову (11).

Девятое поражение «Тамбова» подряд

Тем временем определилась первая команда, которая покинет премьер-лигу по итогам сезона. Ею, как и ожидалось, стал «Тамбов». В матче с «Ростовом» подопечные Сергея Первушина потерпели девятое поражение подряд в РПЛ и десятое в 2021 году во всех турнирах.

При этом в отчётной встрече аутсайдер выглядел вполне достойно и, хотя и уступал сопернику по владению мячом, находил возможность отвечать на моменты жёлто-синих своими подходами. Но в концовке коллектив Валерия Карпина всё же дожал уступающего в классе оппонента. Сначала Дмитрий Полоз воспользовался грубой ошибкой Родиона Сямука и забил седьмой мяч в текущем сезоне РПЛ. А затем Кэнто Хасимото отметился шестым голом в чемпионате и поставил точку в противостоянии.

19 мячей Азмуна

Также в 28-м туре завершилась и золотая гонка. «Зенит» дома разгромил «Локомотив» (6:1) и в третий раз подряд стал чемпионом страны. В свою очередь, железнодорожники потерпели самое крупное поражение в истории чемпионатов России.

Петербуржцы же забили шесть мячей во втором матче национального первенства подряд (неделю назад пострадал «Ротор») и с 71 голом побили рекорд результативности РПЛ (67), установленный ЦСКА в сезоне-2014/15.

19 из них записал на свой счёт Сердар Азмун. В игре с «Локо» он оформил второй хет-трик в текущем сезоне РПЛ и упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров турнира. Попутно иранец превзошёл достижение Александра Кержакова, который в сезоне чемпионата России — 2004 забил 18 мячей. Правда, в розыгрыше турнира-2010/11 экс-нападающий сборной России отличился 23 раза, но в том переходном сезоне команды провели по 44 встречи.

Артём Дзюба отличился дважды и остановился в шаге от заветной отметки «200 голов за карьеру». А голевая передача на Малкома помогла ему вырваться на первое место в нынешнем розыгрыше первенства страны по количеству баллов за результативность (16 + 6).

Третий автогол «Спартака»

В понедельник осечкой конкурента сумел воспользоваться «Спартак», который на выезде обыграл аутсайдера «Арсенал» — 1:2. Голами в составе красно-белых отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон.

Первый забил уже восьмой мяч в восьми матчах РПЛ после возобновления сезона. В среднем в 2021 году он поражает чужие ворота каждые 69 минут, и это лучший показатель в лиге на данном отрезке для футболистов, которые отличились больше пяти раз. Всего в активе игрока сборной России 13 мячей в РПЛ. И больше в «Спартаке» только у Ларссона — 14.

А сразу две результативные передачи отдал Виктор Мозес, который в 16 предыдущих встречах чемпионата России ни разу не ассистировал партнёрам.

Наконец, Илья Кутепов отметился со знаком минус. Он поразил свои ворота и стал автором третьего автогола красно-белых в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель турнира. В двух предыдущих случаях «самострелы» записывал себе в пассив Павел Маслов.