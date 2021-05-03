«Зенит» опубликовал видео из чемпионской раздевалки
- globallookpress.com
Ролик выложен в Twitter-аккаунте «Зенита».
«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).
Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, чем отличается нынешнее чемпионство команды от двух предыдущих, а также высказался об уровне Российской премьер-лиги.
Раздевалка чемпионов! 💙🏆 #ГородЗолотойpic.twitter.com/6xxvPvAFu2— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 3, 2021