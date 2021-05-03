Гендиректор «Зенита»: не согласен, что в России плохой чемпионат

Короткая ссылка
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, чем отличается нынешнее чемпионство команды от двух предыдущих, а также высказался об уровне Российской премьер-лиги.
Гендиректор «Зенита»: не согласен, что в России плохой чемпионат
  • globallookpress.com

«Потому что оно третье, а не первое или второе. Если серьёзно, то каждый год выигрывать всё сложнее. Каждая команда настраивается на чемпиона, выходит с желанием его обыграть. Есть такое явление — усталость от побед, но у настоящих профессионалов жажда побед остаётся всегда», — сказал Медведев в эфире телеканала «Матч Премьер».

По его словам, он очень рад, что команда до сих пор голодна до побед.

«Я категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. У нас своеобразный чемпионат, большинство команд предпочитает играть от обороны, чего нет в других европейских чемпионатах. У нас очень атлетичный и силовой футбол, требующий больших сил», — добавил Медведев.

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил мнение, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить