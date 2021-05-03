Тедеско считает, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом России

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я поддерживаю только «Спартак». Считаю, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом. Мои поздравления петербургской команде», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что борьба за второе место накалена до предела, так как, несмотря на крупное поражение от «Зенита» (1:6), «Локомотив» набрал хороший ход.

«У «Спартака» впереди два завершающих матча. Поверьте мне, они будут проходить в такой же накалённой атмосфере, как и сегодняшняя игра с «Арсеналом». Все соперники будут крайне мотивированными против нас», — сказал Тедеско.

В 28-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Локомотив» со счётом 6:1, что позволило питерцам досрочно завоевать золотые медали.

Ранее наставник «Арсенала» высказался о конфликте с тренерами «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ.