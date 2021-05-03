Наставник «Арсенала» высказался о конфликте с тренерами «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ
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«Всё нормально, всё отлично. Просто надо вести себя нормально, вот и всё, с уважением, а не рассказывать сказки. Я команде этой восемь лет отдал и достаточно выиграл. Просто уважать надо людей и коллег своих, вот и всё», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Парфёнов выступал за красно-белых в качестве игрока с 1998 по 2005 год.
«Спартак» в гостях обыграл «Арсенал» со счётом 2:1, набрал 53 очка и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Локомотив» (52). «Арсенал» (23) находится на 13-й позиции.
Ранее в «Спартаке» назвали сумму выкупа трансфера Виктора Мозеса.