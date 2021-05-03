В «Спартаке» назвали сумму выкупа трансфера Мозеса

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался по поводу возможного выкупа полузащитника лондонского «Челси» Виктора Мозеса.

«По Мозесу. Все зависит от того, на каком месте закончит команда. Но вы видите, что Виктор с каждой игрой набирает всё лучшую и лучшую форму. Сегодня поучаствовал в обоих голах, и в целом это очень качественный футболист. Если он останется в «Спартаке», важно, чтобы он был мотивирован, это сейчас беспокоит всех», — цитирует Фетисова РИА Новости.

По его мнению, клуб доказал, что ради результата готов давать игровое время футболисту.

«Сумма выкупа — €5 млн. Я не считаю, что он — средний футболист по меркам РПЛ», — сказал Фетисов.

Мозес перешёл в «Спартак» на правах аренды из «Челси» в начале сезона. С тех пор он провёл 18 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

В минувшем матче 28-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:1) Мозес дважды ассистировал своим партнёрам и был признан лучшим игроком встречи.

Ранее защитник «Спартака» Илья Кутепов сообщил, что пройдёт МРТ после матча с «Арсеналом».