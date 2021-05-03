В «Спартаке» назвали сумму выкупа трансфера Мозеса
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«По Мозесу. Все зависит от того, на каком месте закончит команда. Но вы видите, что Виктор с каждой игрой набирает всё лучшую и лучшую форму. Сегодня поучаствовал в обоих голах, и в целом это очень качественный футболист. Если он останется в «Спартаке», важно, чтобы он был мотивирован, это сейчас беспокоит всех», — цитирует Фетисова РИА Новости.
По его мнению, клуб доказал, что ради результата готов давать игровое время футболисту.
«Сумма выкупа — €5 млн. Я не считаю, что он — средний футболист по меркам РПЛ», — сказал Фетисов.
Мозес перешёл в «Спартак» на правах аренды из «Челси» в начале сезона. С тех пор он провёл 18 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
В минувшем матче 28-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:1) Мозес дважды ассистировал своим партнёрам и был признан лучшим игроком встречи.
Ранее защитник «Спартака» Илья Кутепов сообщил, что пройдёт МРТ после матча с «Арсеналом».