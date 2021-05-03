Кутепов сообщил, что пройдёт МРТ после матча с «Арсеналом»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов ответил на вопрос о своей травме в матче 28-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом».

«Пока непонятно, что с ногой. Возможно, завтра будет МРТ», — цитирует Кутепова «Спорт-Экспресс».

Кутепов получил повреждение и был заменён на 58-й минуте игры с «Арсеналом».

«Спартак» в гостях обыграл «Арсенал» со счётом 2:1, набрал 53 очка и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Локомотив» (52).

Ранее главный тренер красно-белых Доменико Тедеско признался, что недоволен игрой «Спартака» в матче с «Арсеналом».