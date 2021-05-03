Тедеско признался, что недоволен игрой «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я недоволен, потому что играли сегодня плохо. Это правда. Тем не менее мы одержали победу. Это важно в конце сезона. У нас были такие матчи, когда мы играли хорошо, но не выигрывали. Сегодня мы играли не настолько хорошо, но выиграли. Поэтому такая ситуация», — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» в гостях обыграл «Арсенал» со счётом 2:1, набрал 53 очка и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Локомотив» (52).

Ранее сообщалось, что Александр Селихов расплакался после победы «Спартака» в матче с «Арсеналом».