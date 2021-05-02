«Тамбов» потеряет профессиональный статус по окончании сезона

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Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков заявил, что в следующем сезоне команда не будет играть ни в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), ни в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
«Тамбов» потеряет профессиональный статус по окончании сезона
  • © ФК «Тамбов»

«Мы не подавали на лицензирование. Команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно. Сейчас надо доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту. Не всё от нас зависит, все всё видят и все всё понимают. Жаль, такая хорошая команда была — и так плачевно заканчивается её история. Я благодарен ребятам за то, что они собираются из последних сил. Понятно, в каких условиях наш клуб сейчас живёт: все понимают, что у команды нет ни будущего, ни какой-либо мотивации, а всё-таки какой-никакой, но футбол они показывают. Ребята выходят и бьются, и я хочу им и тренерскому штабу сказать спасибо», — цитирует Худякова ТАСС.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и уже потерял шансы на сохранение места в элитном дивизионе.

Ранее «Тамбов» проиграл «Ростову» и вылетел из РПЛ.

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