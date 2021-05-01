Гендиректор «Ахмата» раскритиковал судейство матча РПЛ с «Ротором»

Короткая ссылка
Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскритиковал судейство матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».
Гендиректор «Ахмата» раскритиковал судейство матча РПЛ с «Ротором»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Нам непонятно, почему во втором матче за последние десять дней с участием нашей команды VAR не вмешивается в эпизодах, когда совершаются очевидные нарушения правил на наших игроках? Их молчание повлияло на результат нашего матча Кубка России с «Крыльями Советов». ЭСК РФС признала ошибку арбитра, не удалившего голкипера соперника за лишение явной возможности забить гол. Сегодня VAR «проглотила» момент с нарушением правил на полузащитнике нашей команды Евгении Харине в штрафной площади. Очевидный пенальти, который видели все, кроме судей и VAR. Они не соизволили даже остановить игру, посмотреть, сигнализировать судье. Это что такое? Вы для чего там сидите?» — приводит слова Айдамирова «Чемпионат».

Он отметил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) относительно судейства в матче с «Ротором».

«Но кто вернёт нам очки и вероятную возможность играть в финале Кубка России? Клубы РПЛ несут финансовые затраты за техническое обеспечение работы VAR. Напрашивается вопрос: за что? Если люди не хотят работать, должны ли клубы и дальше оплачивать технические расходы VAR? Мы хотим от ответственных лиц получить ответ на этот вопрос, который намерены поднять», — добавил гендиректор клуба.

Ранее сообщалось, что «Ротор» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить