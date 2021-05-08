ЦСКА и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч 29-го тура РПЛ
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У армейцев с первых минут на поле появятся Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков, Наир Тикнизян, Чидера Эджуке и Фёдор Чалов.
Гости же выйдут в следующем составе: Матвей Сафонов, Игорь Смольников, Кайо Панталеан, Александр Мартынович, Юрий Газинский, Кристоффер Олссон, Тони Вильена, Алексей Ионов, Виктор Классон, Вандерсон и Маркус Берг.
Встреча состоится 8 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — 19:30.
Ранее защитник красно-синих Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Краснодаром», который сейчас возглавляет Виктор Гончаренко.