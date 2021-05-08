Карпов поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Краснодаром» Гончаренко

Короткая ссылка
Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов рассказал о настрое команды перед матчем 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», который возглавляет бывший наставник армейцев Виктор Гончаренко.
Карпов поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Краснодаром» Гончаренко
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Нам сейчас всё равно, против какой команды и какого тренера играть. Мы потеряли гораздо больше очков, чем планировали. Цель — шесть набранных баллов в последних двух матчах сезона», — цитирует пресс-служба ЦСКА Карпова.

«Краснодар» в настоящее время возглавляет экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который покинул армейцев в марте.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 8 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:30.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить