Карпов поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Краснодаром» Гончаренко
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«Нам сейчас всё равно, против какой команды и какого тренера играть. Мы потеряли гораздо больше очков, чем планировали. Цель — шесть набранных баллов в последних двух матчах сезона», — цитирует пресс-служба ЦСКА Карпова.
«Краснодар» в настоящее время возглавляет экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который покинул армейцев в марте.
Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 8 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:30.