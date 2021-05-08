Карпов поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Краснодаром» Гончаренко

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов рассказал о настрое команды перед матчем 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», который возглавляет бывший наставник армейцев Виктор Гончаренко.

«Нам сейчас всё равно, против какой команды и какого тренера играть. Мы потеряли гораздо больше очков, чем планировали. Цель — шесть набранных баллов в последних двух матчах сезона», — цитирует пресс-служба ЦСКА Карпова.

«Краснодар» в настоящее время возглавляет экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который покинул армейцев в марте.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 8 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:30.