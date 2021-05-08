Экс-тренер «Зенита» оценил возможное назначения Витории в «Спартак»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможное назначение португальского специалиста Руя Витории главным тренером московского «Спартака».

«Сложно сказать, поможет ли он «Спартаку». Португальские тренеры — хорошие специалисты, которые умеют ставить игру. Всё равно «Спартаку» до «Зенита» далеко», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы 51-летнего Витории был саудовский «Ан-Наср», который при нём стал чемпионом Саудовской Аравии (18/19) и обладателем Суперкубка страны (19/20). Он также известен по работе с лиссабонской «Бенфикой», с которой дважды выиграл чемпионат Португалии.

Доменико Тедеско в декабре 2020 года объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Немецкий специалист возглавил команду летом 2019 года.

Ранее Витория рассказал о своих планах на будущее.