Экс-тренер «Бенфики» Витория: хочу работать в клубе с перспективой завоевания титулов

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Бывший главный тренер португальской «Бенфики» Руй Витория рассказал о своих планах на будущее.
Экс-тренер «Бенфики» Витория: хочу работать в клубе с перспективой завоевания титулов
  • Reuters

«Мне нужен клуб, который будет брать трофеи. После года или двух лет со мной клуб становится другим, я оставляю в нём след, свой стиль игры. Я честный, трудолюбивый, преданный делу, и я хочу работать в клубе с перспективой завоевания титулов. Думаю, что для меня важно, чтобы я выигрывал титулы, где бы я ни работал, как это было в моих предыдущих командах», — приводит слова Витории Maisfutebol

Он отметил, что он не просто тренер, который позволяет клубам, в которых работает, хорошо продавать игроков.

«У меня как тренера есть глобальное видение клуба. Моя заслуга в том, что я выигрывал трофеи везде, где был. Не сомневаюсь, что стал лучше как тренер. Между таким большим клубом, как «Бенфика», и работой в Саудовской Аравии или «Гимарайнше» много различий. Чувствую себя лучше благодаря этому опыту», — добавил специалист.

Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год, под его руководством команда дважды выиграла португальскую Примейру и один раз — Суперкубок Португалии.

Предыдущим клубом португальского специалиста был аравийский «Аль-Наср», который он возглавлял с января 2019 года по декабрь 2021-го.

Ранее появилась информация, что Витория уже подписал контракт с московским «Спартаком».

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