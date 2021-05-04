Воспитывал молодёжь и тренировал «Бенфику»: чем известен возможный сменщик Тедеско в «Спартаке»

Португалец Руй Витория может возглавить московский «Спартак» после ухода Доменико Тедеско. По данным RT, контракт с бывшим наставником «Бенфики» уже подписан, однако детали пока не разглашаются. Последним местом работы специалиста был саудовский «Аль-Наср», который он покинул в декабре 2020-го. Тренер известен тем, что выводил лиссабонцев в четвертьфинал Лиги чемпионов и воспитал немало молодых игроков, перешедших потом в ведущие клубы Европы.

Новым главным тренером московского «Спартака» может стать португалец Руй Витория. Как стало известно RT, контракт с 51-летним специалистом уже подписан, но его детали не сообщаются. Он возглавит команду по окончании сезона, когда свой пост оставит нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско.

В самом клубе эту информацию пока официально не подтверждают. Директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов отметил, что имя следующего главного тренера будет объявлено примерно через две недели.

«Я уже не успеваю следить за количеством финальных кандидатов: Гарсия, другой Гарсия, Жардим, Бенитес, Витория. Можете продолжать список до бесконечности. Всё узнаёте после 16 мая», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Об интересе «Спартака» к Витории стало известно ещё 16 апреля, когда об этом сообщило португальское издание O Jogo. В тот же день появилась информация, что возглавить красно-белых также может главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека. Но тогда Фетисов отшутился на тему возможного прихода в клуб этих специалистов.

«К ночи жду Жозе Моуриньо. Сегодня португальский день», — заявил он Sport24.

Витория известен в мире футбола прежде всего как бывший наставник «Бенфики». Он возглавлял один из португальских грандов с лета 2015 года до своего увольнения в начале 2019-го. С лиссабонцами специалист выиграл все официальные португальские турниры, в том числе два чемпионата страны, и дважды признавался лучшим тренером Примейры. Также он доводил «Бенфику» до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Тренерскую карьеру Витория начал уже в 32 года, не добившись заметных успехов в качестве игрока. После двух сезонов в «Вилафранкензе» он оказался в системе «Бенфики», где два года работал с молодёжной командой. Затем Витория вернулся в профессиональный футбол и возглавил «Фатиму», которую вывел во второй дивизион чемпионата Португалии. Этим он привлёк к себе внимание на родине и в 2010 году подписал контракт с клубом Примейры «Пасуш де Феррейра».

С новой командой Витория сразу же дошёл до финала Кубка Португалии, в котором уступил «Бенфике». В следующем сезоне он уже руководил клубом-тёзкой — «Виторией» из Гимарайнша — и тоже добрался до решающего матча национального Кубка, где его снова поджидала «Бенфика». На этот раз Витория взял реванш у лиссабонцев, а спустя два года возглавил их.

В первый же год работы с «Бенфикой» специалист добился впечатляющих успехов. Для начала он вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, пройдя в первом раунде плей-офф «Зенит», а затем выиграл чемпионат Португалии и завоевал Кубок лиги. В следующем сезоне «Бенфика» снова преодолела групповой этап самого престижного еврокубка и отстояла титул национального чемпиона.

Но на этом достижения Витории во главе лиссабонского клуба заканчиваются. Уже осенью 2017 года «Бенфика» громко провалилась в Лиге чемпионов, потерпев шесть поражений на групповом этапе, причём два из них нанёс ЦСКА. В тот сезон Витория так и не привёл своих подопечных к новым трофеям, а спустя ещё полгода был уволен, когда клуб впервые в истории проиграл скромному «Портимоненсе».

Во время работы в «Бенфике» Витория успел проявить себя как отличный наставник для молодёжи. Он не боялся включать в состав юных игроков, которые затем нашли себе места в ведущих европейских клубах и сборной Португалии. К таким можно отнести экс-защитника «Баварии» и чемпиона Европы Ренату Саншеша, бывшего игрока «Барселоны» Нелсона Семеду, в недавнем прошлом вингера ПСЖ Гонсаду Гедеша и проданного «Манчестер Сити» за €68 млн Рубена Диаша. Также Витория привлёк в основу «Бенфики» Виктора Линделёфа и Луку Йовича, перешедших затем в «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

Всего через неделю после увольнения из «Бенфики» Витория оказался в саудовском «Аль-Насре». Он сходу привёл новую команду к победе в чемпионате страны и дошёл с ней до полуфинала азиатской Лиги чемпионов. Но успехи португальского специалиста продлились недолго. В следующем сезоне «Аль-Наср» стал вторым в национальном первенстве, а осенью 2020 года команда начала выступление в турнире с шести поражений в десяти матчах. В декабре контракт с Виторией был разорван по взаимному согласию сторон, и с тех пор он оставался без работы.