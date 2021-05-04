Комитет по этике РФС рассмотрит посты «Спартака» в отношении ЦСКА

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Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сообщил о предстоящем рассмотрении публикации пресс-службы «Спартака» после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Комитет по этике РФС рассмотрит посты «Спартака» в отношении ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«К нам пришло письмо от РФС по поводу обращения ЦСКА. Будем рассматривать публикацию «Спартака» в конце мая — начале июня», — приводит слова Андреева Sport24.

В матче 27-го тура РПЛ «Спартак» на своём поле обыграл ЦСКА со счётом 1:0, а после матча пресс-служба красно-белых опубликовала два поста в Twitter в адрес ЦСКА, которые в итоге вызвали негодование армейцев.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» отреагировали на обращение ЦСКА в РФС по поводу постов в соцсетях.

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