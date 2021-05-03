В «Спартаке» отреагировали на обращение ЦСКА в РФС по поводу постов в соцсетях

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об обращении столичного ЦСКА в Российский футбольный союз (РФС) по поводу постов красно-белых в соцсетях.

«Не понимаю, зачем ЦСКА вернулся к событиям вокруг прошедшего неделю назад матча, тем самым лишь привлекая дополнительное внимание к нашей работе. Первый твит сопровождается оригинальной звуковой дорожкой из игры. Мы ничего не придумывали. Не согласен и с позицией по поводу точности перевода, потому что точный перевод фразы как раз-таки: «Официально! Вы — отстой». Также вторую часть фразы можно перевести как «это провал», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что именно в ЦСКА говорят о «сленговом» и нецензурном переводе, хотя «Спартак» не подразумевал его.

«По второму твиту мне не совсем понятны обиды при наличии на клубном канале ЦСКА программы «По коням», маскота клуба в виде коня, объявления на матчах «поскакали» и одного из слоганов рекламной кампании по продаже абонементов «кони, вперед». Все эти выражения используются самим клубом ЦСКА», — сказал Фетисов.

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 27-го тура со счётом 1:0. После матча пресс-служба красно-белых опубликовала два шуточных поста в Twitter в адрес ЦСКА, которые в итоге вызвали негодование армейцев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обратился в РФС по поводу постов «Спартака» в соцсетях.