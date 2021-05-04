Газизов планирует приехать на заседание суда с акционером «Спартака»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что намерен приехать на заседание суда с компанией «Капитальные активы», которая является акционером «Спартака».
Газизов планирует приехать на заседание суда с акционером «Спартака»
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«Конечно, приеду», — цитирует Газизова «РБ Спорт»

АО «Капитальные активы» является акционером «Спартака» с долей 22%. Организация подала иск в арбитражный суд Москвы, требуя признать недействительным решение совета директоров «Спартака» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению.

Сумма иска составляет 88,3 млн рублей. Третьими лицами в деле указаны председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун и член совета директоров московского клуба Александр Матыцын.

Ранее сообщалось, что тренер «Лиона» является основным кандидатом на пост наставника «Спартака».

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