Газизов планирует приехать на заседание суда с акционером «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что намерен приехать на заседание суда с компанией «Капитальные активы», которая является акционером «Спартака».

globallookpress.com

«Конечно, приеду», — цитирует Газизова «РБ Спорт». АО «Капитальные активы» является акционером «Спартака» с долей 22%. Организация подала иск в арбитражный суд Москвы, требуя признать недействительным решение совета директоров «Спартака» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению. Сумма иска составляет 88,3 млн рублей. Третьими лицами в деле указаны председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун и член совета директоров московского клуба Александр Матыцын. Ранее сообщалось, что тренер «Лиона» является основным кандидатом на пост наставника «Спартака».