Источник: тренер «Лиона» является основным кандидатом на пост наставника «Спартака»

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Стал известен основной кандидат на пост главного тренера московского «Спартака».
Источник: тренер «Лиона» является основным кандидатом на пост наставника «Спартака»
  • globallookpress.com

Как сообщает Metaratings, «Спартак» ведёт переговоры с 57-летним главным тренером французского «Лиона» Руди Гарсией.

Напомним: нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

Гарсия возглавляет «Лион» с 2019 года. Под его руководством команда выходила в полуфинал Лиги чемпионов.

Кроме того, он известен по работе с «Лиллем», «Ромой» и «Марселем». Специалист приводил «Лилль» к победе в чемпионате и Кубке Франции, а «Марсель» при нём выходил в финал Лиги Европы.

Ранее Квинси Промес выразил уверенность, что у «Спартака» есть шансы попасть в Лигу чемпионов.

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