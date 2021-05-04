Червиченко считает, что Мозес приносит «Спартаку» больше пользы, чем Промес

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о форварде красно-белых Квинси Промесе после победы команды в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (2:1) и сравнил его полезность на поле с игрой полузащитника Виктора Мозеса.

«Игра была пресная и неинтересная, самой яркой фигурой на поле был Мозес. Если стоит вопрос — выкупать нигерийца или нет — то лучше бы за деньги, потраченные на Промеса, выкупили Виктора. Мозес стоит €5 млн, а за Квинси заплатили в полтора раза больше, плюс он имеет высокую зарплату. На мой взгляд, от нигерийца больше пользы, а присутствие голландца — только хорошие воспоминания, которые бегают по полю. Все как будто забыли, что прошло уже пять лет и он точно не помолодел. Когда покупают таких футболистов на излёте, то они могут показать что-то на короткий промежуток, когда эмоции превалируют над всем остальным. А потом идёт затухание. От матча к матчу Промес будет становиться только хуже», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

После перехода в «Спартак» в зимнее трансферное окно Промес провёл девять матчей за красно-белых, забив два мяча и отдав две голевых передачи.

Арендованный у «Челси» Мозес сыграл 17 матчей в РПЛ, забил три мяча и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что тренер «Лиона» является основным кандидатом на пост наставника «Спартака».